Afrique de l'Ouest: Cédéao - En route vers la monnaie unique

Se faisant le porte-voix des sceptiques, le président de la commission de la Cédéao, Marcel de Souza, avait notamment insisté sur les problèmes de convergence entre les économies et la difficulté d'arriver à une devise commune avant cinq ou dix ans. De leur côté, des chefs d'Etat comme le président nigérien, Mahamadou Issoufou, se montraient plus pressés d'aboutir.

En octobre dernier, les dirigeants ouest-africains avaient confié à ce groupe, composé des présidents du Nigeria, du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Ghana, le soin d'accélérer la marche en avant vers une seule devise. Le sommet du 21 février a été précédé d'une série de réunions préparatoires et un consensus s'est dégagé autour d'une nouvelle feuille de route.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.