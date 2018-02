Sénégal: Procès maire de Dakar - Khalifa Sall droit dans sa posture de victime politique

Mais Khalifa Sall gagnerait à aller au-delà de l'agit-prop et à préparer sa défense afin de se laver des accusations qui souillent sa moralité et susceptibles de briser sa carrière politique.

C'est bien beau d'affirmer, la main sur le cœur, qu'on n'a rien à se reprocher sur ce dont on est accusé et, surtout, d'adopter la posture chevaleresque en demandant au juge de libérer ses coaccusés.

Il faut reconnaître qu'après l'explosion en plein vol de l'ancien « ministre du Ciel et de la Terre », comme on désignait le fils du président Wade, si le maire de Dakar devait lui aussi être cramé avant la prochaine présidentielle, ce serait un véritable boulevard qui s'ouvrirait devant Macky Sall.

Le fond du dossier est-il aussi vide que le prétend Khalifa Sall, qui ne cesse de se grimer en martyr pour avoir décliné une offre politique, ou même plutôt deux, en juin et septembre 2012, sans pour autant révéler la nature et les termes d'un tel deal ?

L'ancien maire de la capitale sénégalaise et ses sept coaccusés sont poursuivis pour détournement de fonds, notamment ceux de la fameuse Caisse d'avance de l'Hôtel de ville, portant sur un montant de 1,8 milliard de francs CFA, entre 2011 et 2015. Le chef de file des prévenus étant accusé d'avoir été au centre d'une affaire de fausses factures et d'enrichissement illicite. Ce dont il s'est toujours défendu, comme ce fut encore le cas hier au prétoire devant ses nombreux partisans, qui ne cessent de crier à la conspiration politique.

