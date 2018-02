Cote d'Ivoire: Finances publiques - D'importantes décisions prises pour de meilleures performances en 2018

Le séminaire bilan de la Direction générale du budget et des finances a été sanctionné, le vendredi 17 février 2018 à Grand-Bassam, par des recommandations pour une gestion budgétaire transparente, efficace et efficientes en 2018.

Onze (11) principales recommandations ont été arrêtées par les agents de la Direction générale du budget et des finances.

Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'État, présent à la clôture de ce séminaire, a réitéré ses attentes : « Le thème de votre séminaire revêt une grande importance pour le gouvernement

Je note que le bilan 2017 de la DGBF apparaît satisfaisant, eu égard à la réalisation du Plan d'actions stratégiques à hauteur de 85, 4%.

J'attends 100% pour 2018, car c'est une année charnière pour la Côte d'Ivoire . Je me satisfais également de l'élaboration et de l'adoption du Budget 2018 dans les délais constitutionnels et sa mise en place dès le 8 janvier 2018, ce qui est une première.

Je me souviens que beaucoup de collègues du gouvernement nous ont félicités pour ce délai aussi cours de mise en place du Budget de l'État ». « Au nom de l'ensemble de mes collaborateurs, je prends l'engagement de veiller à la mise en œuvre des recommandations », a dit pour sa part Seydou Traoré, directeur général du budget et des finances.

Ces recommandations portent entre autres sur l'accélération de la mise en œuvre de la réforme budgétaire par la finalisation des modules « élaboration » et « exécution » du Système d'information budgétaire (SIB), respectivement à fin mai 2018 et à fin décembre 2018, la finalisation de la phase pilote de la phase 1 du processus de dématérialisation des marchés publics, la poursuite de la régulation budgétaire et le renforcement du suivi de l'exécution des dépenses de l'État, en vue de respecter les engagements du programme économique et financier, notamment le critère du solde budgétaire fixé à -3, 75% du PIB en 2018.