Mali: 1er Sukuk Etat - La date de clôture repoussée au 23 février

La date de clôture de l'appel public à l'épargne dénommée « SUKUK Etat du Mali 6,25% 2018-2025 » en vue de mobiliser un montant global, indicatif de 150 milliards de FCFA a été repoussée au 23 février a appris le journal de l'économie malienne(LEJECOM).

Depuis le 2 février dernier, le Mali a lancé son premier emprunt obligataire sous la forme de Sukuk (obligations compatibles avec la charia) dénommée « SUKUK État du Mali 6,25% 2018-2025 ». L'opération consiste en la levée de 150 milliards de F CFA (228,6 millions d'euros) auprès du grand public et d'investisseurs institutionnels. La période de souscription devra s'étendre jusqu'au 16 février 2018. Il était même prévu une anticipation de clôture.

Toutefois, cette période écoulée n'a pas permis de boucler l'opération à date échue. Selon Moussa Traoré, chargé de suivi du financier à la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique, la durée a été prorogée d'une semaine. Ce qui donne l'indication relative à la date du 23 février 2018. « Après cette date, on verra d'abord si l'objectif de mobiliser les 150 milliards de francs CFA a été atteint. Ensuite suivra l'examen de l'état des actifs financiers par pays. Enfin, on pourra donner de plus amples informations sur cette opération », dit-il.

Pour rappel, cet emprunt est une opportunité de placement à travers des parts d'un Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC) offrant une marge de profit de 6,25% par an, payée semestriellement sur une durée de 7 ans, avec 2 ans de différé pour le remboursement du capital. Une fois collectées, les ressources participeront au financement de projets de développement économique et social dans le pays, notamment un programme d'environ 3 665 logements sociaux, incluant plus de 1 250 nouvelles constructions.

L'opération a par ailleurs reçu le certificat de Conformité Sharia du Comite Charia du Groupe de la Banque Islamique de Développement.