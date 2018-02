Chantal Safou Lopusa, Ministre de Genre, Enfant et Famille a, devant quelques centaines de mamans et jeunes filles de la capitale, présenté officiellement le pagne de la journée internationale de la femme pour la République Démocratique du Congo.

C'était au cours d'une grandiose activité organisée dans la salle polyvalente du Secrétariat Général de son Ministère ce mardi 20 février dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Profitant de cette occasion, la patronne du genre a aussi donné les détails sur le chronogramme des activités qui seront organisées en l'honneur de la femme congolaise, au mois de mars prochain. Il sied de souligner que Chantal Safou Lopusa était assistée d'autres dames, membres du Gouvernement, à savoir : Maguy Kiala de la jeunesse, Astrid Madiya de la culture et arts, comme pour dire que cette affaire concerne toutes les femmes du pays.

Comme une mère, Chantal Safou a échangé avec les mamans de la capitale pour leur présenter le pagne de la journée internationale de la femme. Sans détour, la patronne du Genre, Enfant et Famille a annoncé une marche de santé le 8 mars prochain dans la vallée de la N'sele dénommée «Honneur à la femme rurale » et une série d'activités au centre-ville. Notamment, des conférences et une foire de l'entreprenariat à l'Académie de Beaux-arts. Comme c'est la fête des mamans, il y aura également de la musique (chrétienne et mondaine), a lâché Madame le Ministre du Genre, Enfant et Famille.

«Aujourd'hui, nous sommes venus présenter aux femmes, le pagne du 8 mars. Comme vous le savez, le Ministre du Genre, Enfant et Famille a toujours utilisé le pagne comme un instrument ou un canal pour véhiculer le message du 8 mars. Et donc, nous avons le pagne avec le thème de cette année qui est "l'heure est venue, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes" ainsi que le thème national qui tire sa substance sur le thème international "investir dans la force productive de la femme rurale, priorité pour la RDC". Tous ces messages se retrouvent gravés sur le pagne. Nous le faisons, pas simplement parce que les femmes doivent porter le pagne, mais il y a un objectif que le Ministère poursuit c'est de faire en sorte que le thème soit bien compris par les femmes. Voilà pourquoi nous avons toujours présenté le pagne pour véhiculer le message du mois de la femme », a-t-elle expliqué devant les professionnels des médias.

Activités prévues

La priorité sera accordée à la femme rurale ce 8 mars 2018. Face aux différentes de la capitale, Chantal Safou a expliqué le pourquoi. « Nous avons compris la femme rurale travaille beaucoup, elle gagne peu, et elle est presque abandonné. Voilà pourquoi nous voulons la mettre à l'honneur », a-t-elle rappelé. En ce qui concerne les activités qui sont prévues en ce jour de fêtes.

« Depuis plusieurs années dans notre pays, la journée internationale de la femme est étalée sur tout un mois. Nous aurons des activités qui vont commencer le 1er mars jusqu'au 31 mars. Nous allons organiser des conférences... Le 8 mars nous serons à la vallée de la Nsele. Puisque le thème parle de la femme rurale, nous allons faire la femme rurale et nous allons organiser une marche en l'honneur de la femme rurale et cette marche est dénommée "honneur à la femme rurale" », a-t-elle souligné.

Et de poursuivre, « ensuite nous allons revenir vers la ville où nous allons ouvrir la foire de l'entreprenariat féminin qui sera organisé à l'Académie des beaux-arts et qui sera étalée sur trois à savoir le 8, 9 et le 10 mars. Ensuite, toujours à l'Académie des beaux-arts il y aura des conférences non seulement sur l'entreprenariat, mais aussi sur d'autres thèmes qui mettra en exergue le développement de la femme. On organisera aussi un concours sur la gastronomie. Nous organiserons des activités sur base d'un chronogramme pendant tout le mois de mars ».