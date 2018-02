Née le 23 août 1958, Jackie SHAKO DIALA ANAHENGO est parmi les dernières survivantes de la génération des femmes qui ont façonné l'histoire du théâtre en République Démocratique du Congo.

Encore et toujours dynamique sur scène, cette grande et célèbre actrice est devenue une figure emblématique et un modèle incontestable dans la comédie congolaise. Et pourtant, sa vision première était d'être hôtesse de l'air après ses études de Secrétariat. Mariée et mère d'une seule et unique fille, elle raconte son parcours après 45 ans de pratique théâtrale et dénonce quelques réalités qui freinent l'essor du 7ème art dans son pays. Appelée affectueusement "Maman SHAKO" par les fans, la cantatrice s'est confiée au journal La Prospérité.

Suivez-la :

Quand et comment vous vous êtes retrouvée dans le théâtre ?

Mes débuts dans le théâtre remontent dans les années 1972. J'avais 14 ans lorsque j'accompagnais mon défunt cousin et comédien Inga à ses répétitions au groupe Mawazo. Cette troupe était comme l'orchestre Zaïko Langa Langa, qui a fait naitre beaucoup de groupes. Moi, je suis arrivé à Mawazo après le départ d'Arthur Nyemba, Musthapa et Mutombo Buisthi. La troupe Mawazo devait produire un spectacle à l'UPN. Malheureusement, une actrice du nom de Mélanie est tombée malade deux jours avant. A l'époque, peu des femmes faisaient ce métier. C'était plus pour celles des familles intellectuelles et pour les universitaires. Lors des répétitions, je répétais souvent les rôles des gens et beaucoup plus celui de Mélanie. Alors, Muyuyu a proposé que je puisse la remplacer. On m'a alors testé et tout le monde était d'accord que j'interprétais mieux qu'elle. Je suis allé à l'insu de mes parents, en complicité avec Inga. J'avais très bien joué au point que les étudiants de l'UPN m'ont transportée sur leurs épaules à la fin du spectacle. J'étais très fière de moi et c'est ce qui m'avait motivé de faire l'art dramatique jusqu'aujourd'hui dans le cinéma.

Que serait maman Shako si elle n'avait pas embrassé l'art dramatique ?

Mon ambition était d'être hôtesse de l'air. Je n'avais jamais pensé que le théâtre pouvait devenir ma profession. La passion est venue après quelques temps. Malgré les difficultés, je n'ai jamais eu envie d'abandonner le théâtre. Je suis très fière de mon parcours durant 45 ans de carrière. D'ailleurs, je crois que je ne suis pas une inconnue. C'est l'essentiel, même si le pays ne nous soutient pas. Bien que le métier ne soit pas trop rentable au Congo, je suis toutefois heureuse d'être célèbre. Le théâtre m'a ouvert beaucoup de portes dans la vie». J'ai reçu tant des médailles de mérite au pays, mais pas d'argent.

Avec une expérience de 45 ans de carrière. Pourquoi n'avez-vous pas aussi créé jusque-là votre propre groupe ?

Créer son propre groupe n'est rien. L'important, c'est d'arriver à combler les besoins de ses employés. Les années antérieures, j'avais réussi à mettre en place mon groupe grâce au concours d'une dame de l'Europe ainsi que d'autres sponsors. Malheureusement, sa vie n'a été que de courte durée suite à l'embargo décrété par les Combattants en Europe contre les artistes qui avaient participé à la propagande du Président KABILA lors des élections de 2011. C'est avec le théâtre du genre «Nzonzing» vendu en support DVD en Europe qu'on se retrouve financièrement, tant soit peu. Depuis l'embargo, mon visage sur le DVD n'est plus acceptable parce qu'avant, je vendais mes pièces aux producteurs. Aujourd'hui, ça ne marche pas ! Conséquence : mes acteurs m'ont quitté et le groupe est en stand by. Pour ce qui concerne l'encadrement de jeunes, nous donnons toujours des conseils à ceux qui viennent au métier afin qu'ils fassent encore mieux.

On vous reproche d'amateurisme dans vos films par rapport aux nigérians. Comment réagissez-vous ?

Je leur donne raison parce ce que nous ne sommes pas soutenus. On n'a pas vraiment de moyens financiers et techniques comme les nigérians avec lesquels vous faites toujours allusion, mieux la comparaison. A l'heure où nous sommes passés du théâtre au cinéma, ce n'est pas facile. Le théâtre sur scène est très différent de ce que nous réalisons dans les rues. Aujourd'hui, nous faisons pratiquement des films qui exigent beaucoup de matériels de qualité, de sponsors et surtout de réalisateurs professionnels. Si tu n'as pas tous ces moyens, tu feras du n'importe quoi. Par contre, les nigérians arrivent à réunir toutes les conditions nécessaires parce qu'ils sont soutenus. Vous pouvez sentir du bruit dans nos films parce que nous manquons des moyens pour aller au studio. Alors qu'eux vont dans le studio moderne.

Que proposez-vous pour remonter la pente face à la concurrence ?

Je me rappelle encore des premiers films congolais, « Moseka », alors que j'étais toute petite, à l'époque ou encore de «BAKANZA». Depuis ce temps jusqu'à nos jours, le Congo-RDC devrait être au rang de premier pays africain à faire le cinéma professionnel. Le vrai problème est que notre pays n'a jamais pensé à l'industrie cinématographique. Imaginez qu'on n'a pas des salles de cinéma. L'Etat n'organise aucun festival qui peut à la fois être générateur des recettes et vitrine pour promouvoir les films et cinéastes congolais. Or, le développement du pays passe avant tout au travers de sa culture. Donc, le vrai problème n'est pas celui des acteurs, mais des moyens de réalisation.

Quel conseil donnez-vous aux filles qui se cachent derrière le théâtre pour faire la prostitution ?

MS : Tout d'abord, ce qui est primordial, il faut aimer son travail. Si tu embrasses le métier avec un but mais sans la passion et l'amour, tu feras un saut dans le vide. Nous autres, qui sommes devenus icônes parce que nous avions et continuons à aimer ce travail et à le faire avec beaucoup de discipline. Malgré les difficultés, nous n'avons jamais recouru aux fétiches mais nous récoltons du succès. Et, surtout ne pas faire la prostitution malgré la pression des hommes qui ne manquent de nous faire la cour à cause du vedettariat. Ça ne sert à rien de se cacher derrière l'art pour se prostituer. Cette manière de la pratiquer vous mènera vite à la mort. Raison pour laquelle vous voyez beaucoup de jeunes garçons ou filles qui meurent tôt.