En effet, sur toutes les zones d'ombre qui planaient autour de ce dossier, le Ministère de l'Environnement et Développement Durable que chapeaute Amy Ambatobe, a ainsi clarifié les faits. Premièrement, la réattribution desdites concessions ne constitue pas une violation du moratoire sur les forêts de la RD. Congo. Car, après l'évaluation des activités des concessionnaires, si l'Etat Congolais remarquait une défaillance dans le chef de ces derniers, le même Etat Congolais est, selon la loi, en droit de reprendre les titres et les rétrocéder à d'autres concessionnaires. Il sied ici de noter que le moratoire concerne les concessions forestières non encore exploitées. Par conséquent, les concessions forestières, dont il est question, faisant déjà objet d'une exploitation, ne sont pas frappées par le moratoire.

Green Peace a lancé dernièrement une alerte accusant le Ministre de l'Environnement de réattribuer, illégalement, des concessions forestières annulées en août 2016 par le Ministre de l'Environnement de l'époque, Robert Bopolo, suite aux instructions du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Green Peace Africa a même appelé le Gouvernement congolais à révoquer ces concessions une fois de plus et, cette fois, à sanctionner les coupables.

