Congo-Kinshasa: Réunion de Grands jeunes - Difficultés en amour - Les remèdes signés Prophète Francis

«Un amour difficile à vivre ». Voilà le thème exploité dans la dernière réunion de Grands jeunes tenue dimanche 18 février dernier. C'est dans une ambiance familiale et instructive qu'a été transmis cet enseignement par le Révérend Prophète Francis Ngawala Kemfua, dans l'enceinte de l'Eglise Parole de Foi située au numéro 45 de l'avenue Kwamouth dans la commune de Kintambo.

Ce fut, à tout point de vue, un enseignement riche car, s'inscrivant dans la perspective de prévenir et guérir différents virus qui rendent l'amour difficile à vivre. Le Prophète Francis Ngawala Kemfua, avec cette verve oratoire qui lui est propre a, séance tenante, mis le curseur sur les contours de la problématique étudiée. Vrai pasteur, il a tenu comme par la main un à un les participants, par sa méthode, pour disséquer le sujet et livrer, ce faisant, à l'auditoire, les remèdes au mal scruté.

Deux causes

L'amour est une bonne chose, mais face à certains éléments, cela peut devenir une denrée vitale mais difficile à consommer. Le paradoxe est de taille. C'est là, à tout dire, l'une des principales raisons de ce sujet qui, du reste, nécessitait un traitement de rigueur. Pour ce, il était d'une importance capitale d'identifier les causes de difficultés. D'où, deux points principaux ont été détectés comme sources de difficultés dans l'amour. A savoir, les amoureux difficiles et des causes particulières rendant l'amour difficile.

Les amoureux difficiles

Les amoureux difficiles sont des personnes qui par leurs caractères et leurs attitudes rendent l'amour difficile à vivre ; à l'instar des personnes ayant la tendance de tout spiritualiser, des personnes maladroites dans leur manière d'exprimer leur amour, des personnes n'ayant pas la culture des cadeaux et des compliments, des personnes manifestant l'égoïsme en ne pensant qu'à eux-mêmes. D'autres cas sont ceux des personnes vivant leur amour comme par contrainte puisque regrettant leur choix et leur relation, des personnes montrant qu'elles s'ennuient de l'autre, des personnes masochistes et celles qui ne savent pas ce qu'elles veulent concrètement dans leur vie. Ces dernières, en vertu des éléments qui les caractérisent, font que leur relation amoureuse, que leur couple et que leur foyer soient par moment invivables.

Causes particulières

En marge des personnes, certaines causes, très souvent à caractère psychologique, ont été repérées comme virus à la vie amoureuse. Les frustrations, en premier lieu, puisque, généralement, les personnes frustrées ont facilement la manie de frustrer les autres. Le manque de bons repères dans la vie et les mauvais conseils, les sales caractères, l'orgueil, l'insatiabilité et les troubles de personnalité ont, par leurs vices, été catégorisés pour leur penchant à nuire au bon climat d'amour.

Pistes de solution

Au rang des solutions, savoir se remettre en question et développer l'humilité de fournir des efforts afin de changer de caractère, le refus des mauvaises pensées poussant à détester son conjoint, exceller dans la manifestation du caractère obtenu dans la nouvelle naissance en Christ et, avoir recours à des personnes capables d'assurer un bon encadrement et de prodiguer de bons conseils ont été fortement présentés. Ce chapitre a été résumé en trois pensées cardinales, telle que : prendre conscience des défauts pour pouvoir changer positivement ; garder en tête qu'il n'y a que Dieu et le conjoint pour améliorer l'autre, chose pour lequel il faut patience et accompagnement particulier.

Enfin, prendre suffisamment de temps dans la prière dans l'optique de la préparation d'une vie de bonheur. Une phrase instructive et interpellatrice du Révérend Prophète Francis Ngawala pour clôturer : « Faire preuve d'orgueil envers la personne que l'on aime, c'est comme frimer devant la nourriture alors que l'on a faim».