Congo-Kinshasa: "Les femmes leaders du Congo" souhaitent la bienvenue à Leila Zerrougui

Facilitée par ONU-Femmes, une session de bienvenue a été organisée l'après-midi du 19 février 2018 où la nouvelle Représentante Spéciale du Secrétaire General de l'ONU et Chef de la Mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo -MONUSCO-, Mme Leila Zerrougui, a eu à échanger avec les femmes du Réseau des Femmes Leaders africaines du Congo.

Cette session décontractée, modérée par la Ministre provinciale du Genre de Kinshasa, Mme Thérèse Olenga, a été une occasion, selon elle, pour accueillir Mme Leila Zerrougui tout simplement «à la congolaise». L'agenda de la session proposait un mot des «Pionnières » du Réseau des Femmes Leaders Africaines, un message des femmes du secteur privé et celui de jeunes filles leaders congolaises représentées par Mme Anny Modi, Directrice Exécutive de l'ONG AFIA MAMA.

Les pionnières du réseau, a rappelé Mme Awa Seck Ndiaye, Représentante de l'ONU-Femmes en RDC, furent les 3 participantes congolaises au Forum de haut niveau sur les femmes leaders pour la transformation de l'Afrique, organisé à New York du 31 mai au 2 juin 2017. Ces trois pionnières, à savoir : Mme Marie-Madeleine Kalala qui représentait la Société Civile, Mme Marie-Louise Mwange pour la majorité et Mme Eve Bazaïba de l'opposition congolaise ont, chacune, partagé leurs messages avec Mme Leila Zerrougui qui était aussi participante au Forum de New York en 2017.

Avis

Pour Mme Marie-Thérèse Kalala, avoir Mme Zerrougui comme numéro Un de la MONUSCO est un plaisir pour les femmes de la RDC. «En tant que femmes, nous qui nous battons tous les jours pour nos droits, nous savons qu'il y a une oreille attentive qui sera là pour nous, surtout pendant cette période où nous nous préparons pour les élections».

Mme Marie-Louise Mwange a renchéri en disant que c'était une grande joie que le choix du Secrétaire Générale des Nations Unies soit porté sur une personne qui connait mieux le Congo et qui fut également pionnière du réseau. Et Pour Mme Eve Bazaïba, elle a salué l'effort du Secrétaire Général à promouvoir la parité au sein même du leadership des Nations Unies. Elle a émis le souhait de voir le mandat de la MONUSCO aboutir finalement à des résultats concrets et ainsi se terminer sous le leadership de Mme Leila Zerrougui afin que la RDC puisse se focaliser sur ses Objectifs de développement durable -ODD.

Mme Eliane Mukeni, Vice-présidente de la FEC, dans son mot en faveur des femmes entrepreneurs de la RDC, a exhorté la Représentante Spéciale à soutenir les efforts de l'ONU-Femmes en RDC qui, selon elle, travaille depuis quelques temps avec les femmes pour promouvoir l'entreprenariat féminin et spécialement dans son programme agricole (AgriFeD) lancé récemment.

La Ministre du Genre, Enfant et Famille de la RDC, Mme Chantal Safou a, dans son intervention, tenu à rappeler que la RDC aura besoin de l'expertise de la Représentante Spéciale non seulement en sa qualité de chef de la MONUSCO, mais aussi parce qu'elle a de l'expérience en ce qui concerne le Congo, doublée de sa qualité de femme leader.

En concluant cette session, Mme Leila Zerrougui a remercié l'audience pour l'accueil chaleureuse : « L'honneur que vous me faites, c'est plus du courage que vous me donner qui me dit que je dois réussir».

Elle a continué en disant que pour elle, l'objectif primordial c'est d'abord de faire en sorte que les choses se stabilisent et que les élections se passent dans les meilleures conditions et qu'elles soient acceptées par la majorité des congolais.

Mme Leila Zerrougui s'est réjouie de voir que les jeunes filles font partie du groupe des femmes leaders : « aujourd'hui, vous m'avez fait un grand plaisir parce que vous m'avez emmené les jeunes. Parce que moi je suis professeur ! Et on ne peut pas construire un pays comme la RDC sans inclure un groupe qui constitue plus de la moitié de sa population».