Une rencontre devra se tenir très rapidement entre les membres du Caucus des parlementaires du Kwango (CPK) et les responsables des éleveurs qui ont envahi une partie de l'ex province du Bandundu.

L'option a été levée après la mission parlementaire d'information dépêchée dans le Kwango. Mission effectuée par les Députés nationaux membres du CPK et dont le compte-rendu a été fait au cours de la réunion d'hier, mardi 20 février 2018, tenue sous la férule du Président de l'Assemblée nationale, l'Honorable Aubin Minaku.

La commission parlementaire d'information dépêchée sur terrain dans la province du Kwango pour s'enquérir de cette affaire de l'envahissement des éleveurs et leurs vaches en provenance de l'Est du pays a fini sa mission.

Il était, cependant, nécessaire pour le Caucus des parlementaires du Kwango de rendre compte de cette mission effectuée principalement à Kenge et Bukanga-Lonzo, au président de l'Assemblée nationale auprès de qui ils avaient reçu les orientations avant de partir.

Raison pour laquelle le premier des Députes nationaux rd-congolais, Aubin Minaku Ndjalandjoko a reçu dans son cabinet de travail, au Palais du Peuple, la délégation des députés nationaux membres du CPK, avec à sa tête son président, Bruno Lapika. Après un long moment d'échanges fructueux, l'objet même des discussions a été livré à la presse par le Député national Jean-Pierre Pasi Zapamba Buka. « Sur base d'un ordre de mission d'information, nous avons été sur terrain, rencontré les éleveurs, nous avons rencontré la population, nous avons recueilli un certain nombre d'informations sur cette affaire. Et nous sommes venus rendre compte au président de l'Assemblée nationale. Il ressort de nos contacts qu'effectivement, les bêtes sont là, les éleveurs sont là, et qu'il y a des inquiétudes de la part de la population pour une présence improvisée d'un grand nombre, d'un cheptel de bêtes, avec tout ce que cela peut entraîner comme conséquences, que ce soit sur le plan écologique que sur le plan sanitaire. Ces inquiétudes sont légitimes. Ces inquiétudes sont fondées. Mais, il y a d'autre part, également des commerçants qui ont des bêtes qu'ils veulent effectivement vendre, tout en étant des passagers », a-t-il fait savoir.

Jean-Pierre Pasi, qui se trouve être en outre le président du Réseau des parlementaires africains contre la corruption (APNAC-Rdc) a, cependant, attesté les angoisses de la population de la province du Kwango sur l'envahissement de leur territoire, depuis bientôt un mois, par des troupeaux de vaches venues de l'Est de la République. Ce qui avait créé une psychose totale et un sentiment d'insécurité au sein de la population du Kwango qui ignorait encore la destination de ces centaines des troupeaux en provenance d'Uvira, de Kalemie... dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Table ronde

Le Député national Pasi Zapamba a donc expliqué la quintessence de cette table ronde : «Et en tant que Congolais (les éleveurs), comme les inquiétudes de la population du Kwango sont légitimes, et qu'il se pose un problème environnemental, et se posent également d'autres conséquences qui peuvent découler de la présence de ces éleveurs, en ce qui nous concerne, en tant qu'élus du peuple, nous envisageons, dans un bref délai, une table ronde, certainement, qui pourra se tenir sous l'égide du président de l'Assemblée nationale ».

Et de poursuivre : «Nous allons donc rencontrer les éleveurs, leurs responsables et les propriétaires de ces troupeaux qui sont certainement identifiés dans la ville de Kinshasa, et nous prendrons contact avec eux, échangé avec eux, afin que l'on puisse rapidement trouver une solution aux inquiétudes légitimes de la population. Nous pensons que d'ici-là, une solution sera trouvée diligence».

De ce fait, au nom du Caucus des parlementaires du Kwango, l'honorable Pasi Zapamba a assuré la population que, tel qu'ils ont été informés, ces bêtes ne sont pas empoisonnées. «Parce que nous avons parlé avec les éleveurs et ils nous ont confirmé. Et la population nous a confirmés également que les éleveurs eux-mêmes prennent le lait de ces vaches», a-t-il soutenu.

Il a également signifié que les éleveurs ont affirmé qu'ils sont venus d'Uvira et de Kalemie. Ce qui laisse entendre que ce sont des Congolais, a-t-il fait remarquer.