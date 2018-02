Madagascar: La police intercepte 380 kilos de bois de rose dans un taxi-brousse

En tout, 35 rondins qui ont ainsi été découverts. Du bois qui n'était pas marqué, précisent les autorités malgaches. Ce qui signifie qu'il provient de coupes récentes et non de stocks anciens saisis.

A Madagascar, 380 kilogrammes de bois de rose ont été découverts dans un taxi-brousse, a annoncé le ministère malgache de l'Ecologie, ce mardi 20 février. Le bois de rose, présent dans les forêts du nord-est du pays est source d'un juteux trafic sur la Grande Ile où la coupe, le transport et l'exportation en sont interdits depuis 2010. Ce bois précieux, lourd et dur, est très prisé pour la fabrication de meubles traditionnels de luxe qui se vendent des centaines de milliers d'euros à l'étranger.

