Madagascar: CMSM - Au chevet des sinistrés de Toamasina

Réalisée avec des partenaires venus d'Antananarivo, l'initiative a également pour but de faciliter - autant que possible - leur quotidien en leur octroyant de quoi vivre au jour le jour. Il convient de noter qu'environ 1 000 familles du quartier de Tanambao V ont bénéficié de cette initiative. Notons que ces dons ont également été partagés par la population de Morarano Analankininina ainsi que la communauté de confession musulmane de la capitale Betsimisaraka.

La communauté musulmane sunnite de Madagascar fait partie des bienfaiteurs qui œuvrent pour aider les populations vulnérables et victimes de cette catastrophe naturelle. Dans cette optique d'entraide citoyenne et sociale, la communauté en question a octroyé 100 sacs de riz, 100 tôles, du savon, des macaronis, du lait et des boîtes de sucre aux familles nécessiteuses des quartiers victimes d'Ava dans la ville de Toamasina. Une initiative qui vise à aider ces individus à avoir de quoi survivre, mais aussi pour leur donner des moyens de subsister et de faire face à leur quotidien.

