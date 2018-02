Madagascar: Olombelo Ricky - C'est reparti pour un tour au « Piment Café »

Olombelo Ricky va faire le bonheur de ses inconditionnels ce vendredi soir, au « Piment Café ».

Les années ne l'ont pas épargné. Ses traits sont marqués par l'âge. Sa barbe vire au blanc, mais n'empêche... sa musique est toujours aussi exquise qu'à ses débuts. Contrairement à celle des jeunes d'aujourd'hui, la sienne n'est pas éphémère, mais faite pour durer. Elle est de celles qui traversent les années. Olombelo Ricky, ce vendredi, prouvera une fois de plus que même une trentaine d'années plus tard, sa place est toujours sur scène, qu'il n'a rien à envier à la génération actuelle.

Accompagné de ses jeunes et talentueux musiciens et de ses choristes, le chanteur redonnera donc une seconde jeunesse à ses plus vieux tubes et retrouvera le public autour d'un verre et d'un bon plat concocté par les soins de Fabie au « Piment Café ». Il ne sera pas seul aux commandes. Ses amis seront également là pour l'accompagner de temps à autre et partager sa joie d'être sur scène. La soirée est effectivement dédiée à « Olombelo Ricky et ses friends ».