Produit d'un triptyque composé par les ministères de l'Enseignement supérieur, ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du BIT (Bureau international du Travail) avec la collaboration des organismes de plateforme des entreprises nationales, le projet pilote entend participer à l'amélioration des conditions de travail, mais surtout pour bénéficier les professionnels de certificats et de diplômes qui constituent dans la majeure partie des cas des facteurs de blocage à leur épanouissement.

Un projet de deux ans est prévu dans ce cadre à l'Institut Supérieur de la Technologie d'Antananarivo. Prévue pour les professionnels du Bâtiment et des Travaux publics qui ont au minimum dix ans d'expériences prouvées, la phase pilote de la VAE devrait être finalisée au plus tard le mois de mai (ou de juin) de cette année selon les dires du professeur Jean Lalaina Rakotomalala, directeur général de l'ISTA lors d'une conférence de presse organisée à l'IST hier.

