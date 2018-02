Madagascar: « Ny hiran'ny omaly » - Salomon et ses compères de nouveau en selle

« Gasy Miangola » et les chanteurs du groupe Miro'art grossiront les rangs avec Salomon pendant environ cinq heures de spectacle. Ceci étant, Lili, Lillie et Zôzo seront de la partie. Evidemment, le répertoire se fera avec pas moins de 50 chansons qui ont fait l'âge d'or de la musique des Hauts- Plateaux, mais aussi celles tirées des pièces de théâtre.

Bonne nouvelle pour les amoureux vintages. Le rendez-vous de ce dimanche fait incontestablement partie des évènements tant attendus par les passionnés et des gens du troisième âge. Une fois de plus, la relève redonnera un second souffle aux morceaux choisis des années 50. Dans « Ny Hiran'ny omaly », Salomon, l'icône de la chanson d'antan sera sur le devant de la scène au CcEsca Antanimena.

