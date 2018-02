Madagascar: BNI Madagascar - Des solutions de financement pour le secteur pharmaceutique

Une occasion pour la banque d'afficher son engagement concret aux côtés des pharmaciens, après les signatures de convention de partenariat avec les acteurs de la profession que sont l'Ordre des Pharmaciens et les laboratoires, importateurs de médicaments. Durant les deux jours du Salon, une équipe de conseillers spécialisés a présenté sur le stand de BNI Madagascar toute une panoplie de solutions bancaires dédiées. Les responsables ont exposé en détail les offres de financement pour le développement des pharmacies déjà existantes, mais également les offres en faveur des jeunes et nouveaux pharmaciens qui souhaiteraient ouvrir de nouvelles officines.

