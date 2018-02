Madagascar: ONTM - Boda Narijao, élu nouveau PCA

L'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) vient d'avoir son nouveau Président du Conseil d'Administration.

Les membres de l'ONTM ont voté pour Boda Narijao pour le poste dePrésident de Conseil d'Administration à l'issue d'une assemblée générale qui s'est tenue hier à l'INTH (Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie). Il a été un candidat unique lors de cette élection. Ensuite, Hely Rakotomanantsoa, qui est la présidente de l'association des Tours Opérateurs ou TOP a été élue vice-présidente parmi les trois candidats qui se sont présentés. Et enfin, Rita Ravelojaona est la trésorière. Elle était également une candidate unique.

Amour et passion. Parlant de Boda Narijao, c'est un jeune motivé et ambitieux qui était élu Président du Conseil d'Administration de l'Office Régional du Tourisme Nosy-Be (ORTNB) le 15 janvier 2016 pour un mandat de deux ans, avant d'arriver à ce nouveau poste. Durant son mandat, il a développé le tourisme national en promouvant l'île aux Parfums, la destination la plus prisée par les touristes internationaux aux vacanciers malgaches et ce, avec un budget adapté à toutes les bourses. Quant à ses études universitaires, il a intégré l'INTH en choisissant l'option Cuisine et Pâtisserie après avoir obtenu sa licence en Marketing à l'Institut de Management des Arts et Métiers en 1998 et ce, par amour et passion pour l'art culinaire. Boda Narijao a ensuite poursuivi ses études au Lycée Hôtelier « La Renaissance » de Plateau Caillou à La Réunion pendant trois ans. Ayant décroché le diplôme de BTS en art culinaire et en art de la table, il est élu vice-lauréat lors du concours culinaire « Kalou d'or » Océan Indien, catégorie étudiant en 2004. Enfin, il est diplômé en Master spécialité Management des activités touristiques au sein de l'Institut d'Administration des Entreprises de Saint-Denis à La Réunion en 2009.

Grandes maisons. Et en ce qui concerne ses parcours professionnels, Boda Narijao a côtoyé les grandes maisons, comme le Casino de Deauville en Normandie et l'hôtel Mont Choisy à l'île Maurice, il est rentré au pays en 2011 en tant que directeur de restauration à l'hôtel Palissandre à Antananarivo. Puis, il est nommé directeur de Promotion à l'Office Régional du Tourisme de Nosy-Be jusqu'en 2013. Ce n'est pas tout ! Boda Narijao a volé de ses propres ailes en créant sa propre structure hôtelière. Il s'agit d'une maison d'hôtes portant l'enseigne de « Home Sakalava » dans l'île aux Parfums. Il est en même temps professeur d'hôtellerie-restauration à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nosy-Be. Et voilà maintenant, ce jeune opérateur dynamique est élu PCA de l'Office National du Tourisme de Madagascar. Il succède à Joël Randriamandranto. Celui-ci a prôné l'alternance sans abandonner la promotion de la destination Madagascar via le développement de ses propres activités au sein même du secteur du tourisme.