Madagascar: IKM Antsahavola - Ranavalona III au centre des débats !

Les 23 et 24 février, l'IKM Antsahavola et l'association Mamohaela rendront hommage à la dernière Reine de l'Imerina à travers une exposition et une conférence-débat auquel le public est vivement sollicité à participer.

Plusieurs décennies après sa disparition, elle continue d'intriguer ! Bon nombre d'historiens et d'auteurs ont d'ailleurs consacré leurs travaux de recherche et leurs ouvrages à la reine Ranavalona III. Le public continue également de s'intéresser à son parcours et ses vécus. Pour tous les amoureux d'histoire, l'IKM et l'association Mamohaela ont décidé de tenir un évènement en hommage à la dernière Reine du royaume Merina. Une manifestation qui s'étalera sur deux jours. Le 23 février, une exposition ouverte au grand public ornera les cimaises de l'IKM Antsahavola. Une conférence-débat sur les évènements du 28 février 1897 sera au menu le lendemain. Une date qui restera gravée à jamais dans toutes les mémoires.

Cette nuit-là, elle et sa famille proche sont arrêtées par surprise par le général Gallieni, gouverneur général, et envoyées en exil à l'île de la Réunion, puis en Algérie. « La reine s'installe à Saint-Denis dans la maison de la famille De Villèle, située à l'angle du boulevard Jeanne d'Arc (actuellement rue Lucien Gasparin) et de l'actuelle rue Roland Garros... Au cours de son séjour, elle effectue plusieurs déplacements dans la ville de Saint-Denis. Elle y aura laissé, d'après les chroniqueurs, une impression de douceur, de discrétion, de gentillesse et de nostalgie » pouvait-on lire dans les ouvrages de JC Legros. Après presque deux ans d'exil à La Réunion (mars 1897- novembre 1898), Ranavalona a été envoyée en Algérie.

Selon Source, « La dernière reine de Madagascar décède d'une embolie le 23 mai 1917 à Alger, à l'âge de 56 ans. Elle est alors inhumée au cimetière Saint-Eugène à Alger. Ce n'est que le 23 septembre 1938 que ses cendres sont exhumées pour être rapatriées à Madagascar, sur décision du Ministre des Colonies, Georges Mandel ». Ce n'est que le 23 septembre 1938 que les restes de la reine furent exhumés et acheminés au port de Tamatave, par le bateau « Ville de Reims ». Un train spécial transporte ensuite son cercueil de Toamasina vers le tombeau des reines, au Palais de Manjakamiadana à Antananarivo le 30 octobre 1938. Ranavalona III, dernière reine de Madagascar, repose désormais dans le tombeau des reines, à Manjakamiadana. Pour en savoir davantage, rendez-vous à l'IKM Antsahavola les 23 et 24 février. La participation est d'autant plus gratuite.