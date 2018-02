Madagascar: Gouvernement - Des résolutions à exécuter après le « Team building »

Nouveau souffle. Quant à l'insécurité, la lutte contre les vols de bovidés, les kidnappings, les attaques à main armée et les vindictes populaires va être renforcée. Sur la hausse des prix des produits de première nécessité, le gouvernement a jugé impératif de maîtriser les prix des denrées alimentaires dont notamment ceux de la viande de bœuf et des légumes. En tout cas, le gouvernement fera connaître au public la teneur de ces décisions prises suite aux diverses résolutions adoptées à Mantasoa. Visiblement, le « Team building » de Mantasoa a donné un nouveau souffle à l'équipe gouvernementale qui n'a plus désormais droit à l'erreur. Et force est de constater qu'un remaniement n'est plus à l'ordre du jour depuis ce rendez-vous qui a permis de renforcer la capacité des membres du gouvernement.

Le Conseil de gouvernement dirigé hier à Mahazoarivo par le premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier a pris des décisions concrètes entrant dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions adoptées lors du « Team building » organisé à Mantasoa les 13 et 14 février dernier. « Des décisions concrètes et devant impacter directement sur le cours de la vie quotidienne des citoyens ont été adoptées, après débats, par le Conseil. », souligne le communiqué du Conseil de gouvernement. Les décisions en question se rapportent aux problèmes socio-économiques du moment dont l'insécurité, la hausse des prix des produits de première nécessité, la hausse des tarifs de la JIRAMA ainsi que la lutte contre la corruption.

