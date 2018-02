Madagascar: Football / Ligue des champions - La CNaPS Sport confiante !

Pour ce dernier également engagé en coupe de la Confédération, il recevra ce jour les Kenyans de l'AFC Leopards dans son stade Alexandre Rabemananjara. Le nul de 1 but partout à l'aller au Kenya autorise aujourd'hui le coach Bob Kootwijt à verser dans l'optimisme avec théoriquement le même groupe du match aller, puisque le club a choisi de ne livrer aucune information. Mais c'est son choix et il en assumera les conséquences...

Et dans un schéma en 4-4-2, Tipe Randriambololona va très certainement prendre Tojo Kely en sentinelle tandis que le rôle de meneur sera confié à Rija avec à ses côtés Bourahim à gauche, et Lalaina sur le flanc droit.

Le gardien Ando fin prêt. Comme on n'est jamais assez prudent, le coach Tipe Randriambololona refait confiance à sa défense avec Ronald, Ando, Lanto et Toby qui évolueront devant le gardien Ando qui a subi un grand coup sur le plan moral après la perte de sa mère, mais qui affiche une farouche détermination pour faire partie du onze de départ et garder ses buts inviolés, synonyme de qualification. C'est tout aussi simple que cela.

Le match retour de la ligue des champions entre les Ougandais du KCCA et la CNaPS Sport aura lieu ce jour à Kampala. Une échéance prise très au sérieux par le clan de la CNaPS qui a pris, lundi, l'avion d'Ethiopian Airlines via Nairobi.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.