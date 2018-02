Madagascar: Gare routière Andohatapenaka - Les transporteurs, toujours pas prêts à déménager !

La gare routière d'Andohatapenaka est prête à accueillir transporteurs et voyageurs.

La nouvelle gare routière inaugurée le 15 décembre 2017 devrait accueillir les transporteurs dès le début de cette année 2018.

Pour l'heure, la gare routière d'Andohatapenaka n'a pas encore accueilli ses premiers voyageurs. Les premiers transferts auront lieu dès ce jour. Les transporteurs, bien que demandeurs, à l'instar des usagers, d'une infrastructure moderne, propre et bien agencée, tardent à investir les lieux. Les préparatifs pour le grand déménagement de certaines coopératives semblent être plus long que prévu. Les transporteurs affirment avoir pris en compte la décision de déménager seulement le 1er mars 2018, prise lors de leur dernière assemblée générale. Pourtant, cette nouvelle gare routière sera bel et bien opérationnelle dès aujourd'hui, 21 février, assurent les responsables au sein du ministère du Transport et de l'ATT (Agence de transport terrestre). Les nouvelles infrastructures n'attendent donc plus que les professionnels du transport et les usagers. Ce sera chose faite pour les transporteurs de l'axe RN1 desservant les régions du Moyen-ouest, qui devront servir les voyageurs de cet axe, obligatoirement à la gare routière d'Andohatapenaka.

Joyau. Cette nouvelle gare routière qui s'étale sur une vaste superficie incluant une surface bâtie de 3 300m² et une aire de parking de 11 600m² pour les taxis-brousse, pouvant accueillir 400 véhicules, a été construite en neuf mois. Elle inclut, par ailleurs, un bâtiment abritant les guichets, deux stations-service alimentées en énergie solaire, deux zones de lavage moderne, 80 bureaux pour les coopératives de transport et une dizaine de bureaux administratifs, une trentaine de quais d'embarquement et de débarquement, ainsi qu'une zone de restauration et bien entendu, des espaces sanitaires incluant les toilettes pour les voyageurs. Bref, un espace agréable à fréquenter qui devra mettre fin au grand capharnaüm des actuelles - bientôt anciennes - gares routières insalubres, dépourvues de tout élément de confort, où les usagers étaient confrontés constamment à l'insécurité. Question : jusqu'à quand ce lieu que l'on a qualifié de petit joyau du transport local et même, « gare routière la plus moderne de l'Océan Indien », restera dans cet état : moderne et éclatant de propreté ?