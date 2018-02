Madagascar: Présidentielle - Patrick Raharimanana candidat

Il s'agit donc de la deuxième participation de cet Ingénieur de formation, sortant de l'Ecole polytechnique de Vontovorona et de l'INSCAE à une élection présidentielle. Lors de l'élection de 2013, Patrick Raharimanana a obtenu 19 584 voix, soit 0,44% des suffrages exprimés. Reste à savoir s'il fera mieux cette année. Le numéro Un du « Vitantsika io » rivalisera donc lors de l'élection présidentielle, entre autres, contre Hery Rajaonarimampianina, Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana, Eliana Bezaza et le Pasteur Mailhol Christian Dieudonné.

Il sera donc le porte-fanion du parti « Vitantsika io ». L'actuel directeur général de « Sobikamada » et « GasyPatriote » se veut être le candidat pour l'innovation tant en matière de gouvernance et dans le domaine de l'économie, qu'en politique. Et ce, avec comme ambition de sauver et de redresser le pays. Pour ce faire, il réclame le soutien des intellectuels à l'endroit desquels il s'est d'ailleurs adressé en particulier.

