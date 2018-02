Congo-Kinshasa: Greenpeace dénonce une violation du moratoire sur l'exploitation forestière

Et après, il y a eu des recours de la part de ce concessionnaire et nous nous sommes rendus compte la concession n'était pas concernée par le moratoire. Voilà pourquoi nous avons décidé de lever cette annulation », a déclaré le ministre de l'Environnement à RFI.

Le ministère de l'Environnement, qui a annoncé le 20 février avoir rétabli les concessions forestières à deux entreprises à capitaux chinois, se défend et assure que ce moratoire n'aurait jamais dû être adopté. « Ce sont des concessions qui existaient et qui étaient déjà attribuées.

Et comme nous le savons, les tourbières consacrent près de 30 milliards de tonnes de carbone, elles ne peuvent rendre ce service à l'environnement que quand elles sont gardées humides et intactes », s'alarme-t-elle.

« Sur les plans environnementaux et écologiques, la réalisation de ces trois titres forestiers posent problème par le fait que six concessions empiètent la superficie couverte par des tourbières qui ont été récemment découvertes dans notre pays.

