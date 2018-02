Cote d'Ivoire: Divo - 6 mois de prison pour le vigile voleur

Reconnu coupable par le tribunal, le prévenu a été condamné à 6 mois de prison ferme, 100 mille Fcfa d'amende et 750 mille Fcfa de dommages et intérêts à verser à la victime.

Pour lui, Konaté Bakary qui est payé pour garder les lieux est bel et bien l'auteur de ce vol. Il s'est ensuite constitué partie civile et demande réparation du préjudice à hauteur de 750 mille Fcfa représentant le prix de son appareil.

La victime, propriétaire dudit maquis, a déclaré que le prévenu et son ami, Abou, en fuite, ont démonté les pièces du baffle. Et qu'ils ont dit les avoir vendues à 50 mille CFA.

A la barre, le prévenu va nier les faits. En déclarant que c'est après son licenciement que le vol a été commis. Et qu'il est vigile depuis six mois et ne se reconnait pas dans ce vol.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.