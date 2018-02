Ile Maurice: Manif devant les Casernes centrales - Les charges rayées contre huit membres du PTr

Le Directeur des poursuites publiques (DPP) a abandonné les charges provisoires contre huit membres du PTr. C'est ce que le représentant du bureau du DPP a indiqué en cour de district de Port-Louis, ce mercredi 21 février.

Ces sympathisants du PTr faisaient l'objet de poursuites suivant un rassemblement devant les Casernes centrales, le 16 janvier 2017. Ceux contre qui les accusations provisoires ont été abandonnées sont : Padaruth Dharamvirsingh (taking part in unlawful assembly) ainsi qu'Abas Aras Dilloo, Cassam Dhunny, Dhoorundhur Aally Ahad, Cader Sayed Hossen, Balkissoon Hookoom, Antoine Manick Moonesawmy et Rajeswur Jeetah, tous poursuivis sous deux accusations provisoires de taking part in unlawful assembly et obstructing road.

En revanche, c'est le 22 mars que Devanand Ritoo, qui fait l'objet d'une accusation provisoire de taking part in unlawful assembly, et Dhaneshwur Luchmun, accusé provisoirement de opposing police et obstructing road, seront fixés sur leur sort. C'est, en effet, à cette date que le DPP fera connaître sa position.