Ile Maurice: Après la manif de Zenfan Roche-Bois, Eliézer François traduit devant la justice

Ce dernier, qui est le porte-parole de Zenfan Roche-Bois, a comparu en cour de district de Port-Louis mardi en début d'après-midi. Il fait l'objet d'une accusation provisoire de participation à une reunion illégale (taking part in unlawful assembly). Johny Latour, 48 ans, a recouvré la liberté contre une caution de Rs 3 000 et après avoir signé une reconnaissance de dette de Rs 15 000. Sa prochaine comparution est prévue le 21 août.

L'homme de 82 ans sera traduit devant le tribunal, ce mercredi 21 février, sous une accusation provisoire de «failing to put an end to illegal gathering». Un développement qui fait suite à la manifestation des membres du groupe Zenfan Roche-Bois lundi 19 février. Ils réclamaient un emploi à la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL).

