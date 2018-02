C'est connu, on ne change pas une stratégie qui gagne. La seconde phase du projet de développement des ressources humaines pour le Développement de l'Administration Locale dans les zones Centre et Nord de la Côte d'Ivoire (PCN-CI), fruit d'un accord de coopération entre l'Etat de Côte d'Ivoire et le Japon au lendemain de la crise postélectorale, a été lancé vendredi dernier.

Le ministre de l'Inté- rieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, et le représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), IIMURA Tsutomu, ont, en effet, procédé à la signature de la convention marquant le démarrage de cette deuxième phase d'un projet qui a porté ses fruits.

«Le projet PCN-CI phase 2, dont le P.V. vient d'être signé, vise à consolider les acquis et les expériences accumulés dans la région du Gbéké, à travers la phase précédente.

Le défi à relever dans cette phase 2 est la pérennisation, autrement dit, s'approprier ce changement positif dans la pratique de travail quotidien aux administrations pré- fectorales », a indiqué le représentant résident de la JICA.

Selon lui, les expériences de la précédente phase seront reproduites à la nouvelle zone ciblée, la région du Haut Sassandra, qui abrite une population importante et diversifiée, touchée par la conséquence des crises. Le ministre Sidiki Diakité a salué la coopération technique très fructueuse entre la Côte d'Ivoire et le Japon.

Car, s'est-il réjoui, les résultats très bénéfiques de la première phase ont permis d'intégrer dans cette phase 2 la région du Haut Sassandra, afin d'affiner ce « modèle » et le perpétuer par une utilisation des moyens budgé- taires propres de la collectivité territoriale.

«Je compte sur l'engagement de tous afin que par votre sérieux dans l'appropriation de ce dispositif de développement, les autres collectivités puissent aller à votre école », a recommandé le ministre. Il faut noter que lors de la première phase, des dizaines de salles de classe, de nouveaux forages et pompes ont été construits, équipés ou réhabilités dans la région du Gbêkê.

En plus, des comités de gestion des points d'eau et réparateurs de pompes ont été créés, vingt-deux (22) agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, dont les quatre (04) préfets de la région du Gbêkê, les huit (08) maires, le président du Conseil régional et trois (03) agents des collectivités locales de la région, ont été formés au Japon sur la gouvernance locale.

Quatre cadres du ministère de l'Education nationale et quatre autres des Infrastructures économiques ont suivi une formation au Japon sur la gouvernance locale.

Enfin, plus de deux cents (200) personnes dont vingt (20) responsables de services des collectivités locales ont vu le renforcement de leurs capacités sur diverses thématiques pour fournir une meilleure qualité de service de base aux populations lors de la première phase.