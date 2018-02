Un conclave pour engager résolument les médias dans la voie de la paix. A l'initiative du Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire (Fordpci), plus de 30 directeurs de publication se sont réunis, les samedi 17 et dimanche 18 février derniers à l'hôtel International de GrandBassam, pour réfléchir sur le thème : «Les directeurs de publication face au défi de la paix en Côte d'Ivoire».

Placée sous le haut patronage du pré- sident Henri Konan Bédié, président du Pdci-Rda et le parrainage de Sidiki Boubacar Sangaré, représentant résident du Réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest (Rceedao), cette rencontre avait pour objectif essentiel d'éveiller la conscience professionnelle des directeurs de publication pour un journalisme au service de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire.

«Ce séminaire de formation est l'expression de ce que les directeurs de publication ont pris conscience de leurs responsabilités et rôle dans la recherche d'une paix durable en Côte d'Ivoire», a indiqué Charles Tra Bi, président du Fordpci, lors de la céré- monie d'ouverture des travaux, en présence du parrain, du président du CNP (Conseil national de la presse) M. Raphaël Lakpé, des autorités administratives locales (sous-préfet, repré- sentant du maire).

Lesquels ont connu deux temps forts. Le premier fut la conférence prononcée par le père Boni Boni Martial, membre de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire et commissaire à la Commission électorale indépendante (CEI) sur la thématique de ce séminaire.

Il a d'entrée identifié les défis actuels de la paix en Côte d'Ivoire qui sont, selon lui, entre autres : réconciliation et cohésion sociale ; conflits fonciers et communautaires ; phénomène des enfants en conflit avec la loi ; élections locales en 2018 et présidentielle en 2020.

Ensuite, il s'est interrogé sur la capacité des directeurs de publication à relever ces défis quand ces mêmes sont accusés d'installer la peur et le sentiment d'insécurité.

Pour lui, la société ivoirienne a un regard négatif sur sa presse. « Une presse partisane, une presse propagandiste au service d'intérêts politiques. Cela rend la tâche des Dp ardue », a souligné Père Boni Martial.

Aussi, a-t-il interpellé les directeurs de publication sur leur responsabilité en tant que tour de contrôle des rédactions.

Leur rôle, a noté le conférencier, est de maîtriser et contrôler l'identité et les pseudonymes des auteurs des articles (lecture de tous les articles), de vérifier la conformité des articles avec la ligne éditoriale, la loi, l'éthique et la déontologie.

Le conférencier a estimé que pour un journalisme au service de la paix, le professionnalisme, la formation et la liberté vis-à-vis des pressions économiques doivent être de mise.

«Les directeurs de publication doivent veiller au respect de l'éthique et de la déontologie de la profession», a-t-il insisté, ajoutant que la notion d'indé- pendance des journalistes doit être une quête permanente. Le second moment important de ce séminaire a été l'élaboration et l'adoption du programme d'activités du Fordpci.

On retient qu'il s'articule autour de quatre points : fonctionnement du Fordpci ; mise en place d'un dispositif de formation des directeurs de publication ; réalisation des activités de développement du Fordpci ; activités de lobbying pour la valorisation de la fonction de DP.

A l'issue des travaux, les participants ont, à travers quatre appels, invité les directeurs de publication et les journalistes à travailler conformé- ment à la loi, au respect de l'éthique et de la déontologie pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire ; les acteurs politiques de tout bord à garantir aux journalistes et aux hommes des médias, le libre accès aux sources d'information.

Ils ont également demandé aux autorités ivoiriennes de garantir la sécurité des journalistes dans l'exercice de leur profession ; et enfin interpellé les organisations professionnelles de la presse afin qu'elles réexaminent la nouvelle loi sur la presse et qu'elles en signalent les imperfections aux autorités étatiques avant sa promulgation.

Président du CNP, M. Raphaël Lakpé a soutenu l'initiative des directeurs de publication qui, à ses yeux, contribue à l'apaisement surtout à l'approche d'une période électorale.

Quant au parrain Sangaré Sidiki Boubacar, il a affirmé que ce séminaire ajoute un maillon aux missions des journalistes, celles d'informer et de travailler à la sensibilisation des communautés sur l'importance de la paix, gage d'un développement socioéconomique. Toute chose qui cadre avec le champ d'actions du Rceedao.