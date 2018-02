Tunisie: Manque de perspectives, «maltraitance» et marginalisation

Pourquoi ? Ce n'est pas, à proprement parler, une question d'argent mais une accumulation de quatre grands problèmes récurrents : manque d'épanouissement scientifique et professionnel, peu d'éléments prédictifs d'amélioration, «maltraitance» des médecins, marginalisation de la participation des jeunes médecins à la construction de l'édifice.

«Nous sommes encore mobilisés»

Nous avons ainsi interrogé Dr Jed Henchiri, président de l'Organisation tunisienne des jeunes médecins (Otjm), à ce propos.

Mais notre interlocuteur nous informe d'abord des derniers mouvements de l'Otjm avant de nous répondre sur le sujet de la fuite des cerveaux, nous apprenant que les slogans portés vers le gouvernement résument ce que pensent les jeunes praticiens de ce que les pouvoirs publics tardent dangereusement à bouger sur le sujet global de la santé qui implique non seulement les médecins de toutes catégories, mais aussi, de toute évidence, nos concitoyens.

Selon lui, le dossier des jeunes praticiens est désormais ouvert grâce à la mobilisation et à la volonté à aller au bout de la logique de mise à plat totale.

«Nous sommes encore mobilisés. Nous avons dit clairement ce que nous pensons au gouvernement et aux diverses tutelles et, pour répondre à votre interrogation, la fuite dont vous parlez fait intimement partie de la situation générale que nous vivons depuis des années dans le secteur de la santé.

Je vous prie de croire que les médecins, surtout les jeunes, sont énormément frustrés de ne recevoir aucun message positif et constructif des tutelles. Nous estimons que nous sommes lésés, non seulement en matière pécuniaire mais également morale.

Et si, de plus en plus de nos confrères quittent la Tunisie, c'est parce que les pays d'accueil leur ouvrent leurs portes en leur offrant des perspectives et l'occasion de briller dans leurs spécialités», regrette-t-il.

«Et pour que cette situation intenable trouve un aboutissement heureux, il faut que les pouvoirs publics ouvrent le dossier très sérieusement en y mettant les moyens matériels nécessaires. En un mot, si nous voulons sortir de cette logique de dépérissement de notre système de santé, il faut une volonté politique claire, il faut mettre le paquet», ajoute-t-il.

4 facteurs poussent à la migration

Quant au Dr Salma Moalla, membre de l'Otjm, elle a déjà rendu publique son opinion où elle a affirmé qu'ayant pu obtenir son stage de résidanat en France, elle a choisi de prolonger son séjour au sein de ce centre.

Selon elle, les vrais facteurs qui poussent à la migration sont à chercher dans les constats que l'on peut faire de l'évolution plutôt critique du système de santé actuel en Tunisie, avec 4 constats majeurs :

Le manque d'épanouissement scientifique et professionnel, l' insuffisance d'infrastructures et d'équipements et les difficultés induites sur l'organisation des prestations, le personnel qualifié en dessous des besoins effectifs des centres et services et les faibles encouragements au développement de la recherche et de la coopération internationale, et absence d'une planification d'objectifs de santé à long terme...

«Faute de moyens et de planification, nous avons toujours un train de retard en termes de suivi et d'adoption des nouvelles technologies. Le médecin est en droit de demander un peu d'égard et de respect et, fondamentalement, la sérénité de travailler en sécurité.

Quant à la marginalisation de la participation des jeunes médecins à la construction de l'édifice, le système est trop vicié, les repères sont flous, des improvisations sont imposées, il n'y a aucun contrôle et ce n'est plus un combat d'arguments mais un combat de forces», a observé le jeune médecin dans une lettre qui a été publiée sur le site d'un hebdomadaire en ligne.

Comment freiner l'hécatombe ?

Reste maintenant une interrogation toute naturelle : Qu'est-ce qui pourrait freiner cette quasi hécatombe qui pourrait nous priver de praticiens de qualité et pour la formation desquels la communauté nationale a payé le prix fort ?

Selon les jeunes médecins, il est tout à fait primordial que les autorités de tutelle et tous les intervenants du secteur de la santé osent mener de front un diagnostic approfondi du secteur de la santé pour en dégager les facteurs responsables de son échec.

En même temps, il n'est plus possible de repousser à l'infini l'installation d'un système de gouvernance digne de ce nom à tous les niveaux et de s'engager dans une démarche triple : objectifs, évaluation, correction. Le but étant de prendre toutes les initiatives nécessaires pour que le système tunisien de la santé ne soit plus jamais livré à lui-même.

C'est peut-être de ces jeunes médecins qui ont encore le feu sacré que viendra cette évolution qui rend tout le monde comptable de l'avenir de la santé.