Cote d'Ivoire: Ligue 1 (14éme journée) - Bouaké Fc, le grand bénéficiaire

La formation chère au président Eugène Diomandé n'est plus qu'à trois petits points du premier relégable. Un écart qui pourrait ne plus exister si l'AS Tanda (7 points) signe un succès face à la SOA en match en retard, le mercredi 28 février prochain.

Les Portuaires ont été surpris sur les installations du stade Auguste Denise de San Pedro par l'USC Bassam (0-1). La 8ème défaite de la saison du finaliste de la Coupe des Confédérations 2014 qui la rapproche de plus en plus de la relégation.

La formation du Goh qui restait sur une défaite avait besoin de reprendre confiance. Malheureusement, les Princes de l'Indénié les en ont empêchés. Avec les absences combinées de Togui Mel et Zouzoua Kevin, on peut dire que cela été un bon résultat pour la formation de Yssouf Diabaté.

La formation de Bouaké FC enregistre donc sa 7ème victoire de la saison en 14 matchs et trois nuls. Ce qui fait un total de 24 points. Suffisants pour détrôner l'AFAD et le Sporting qui descendent aux 3ème et 4ème places du classement.

Copyright © 2018 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.