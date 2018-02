« J'exhorte les étudiants à se faire enrôler massivement pour ne pas rester en marge de ce progrès social. Et ce, d'autant plus que l'Etat de Côte d'Ivoire a décaissé 900 millions de FCFA pour que les soins de la phase expérimentale soient gratuits » a rassuré le ministre.

L'Etat fait sa part en réhabilitant les structures et en améliorant l'offre de soins au profit des populations. Mais, il revient aux populations et singulièrement aux étudiants, a-t-il poursuivi, d'adhérer à ce projet, en se faisant enrôler massivement dans l'un des centres de santé ouverts.

Il s'agit de trois centres de santé à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké (Campus 1 et 2 ; Cité Forestière) , l' Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny ( Inp -HB centre et nord) ; l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo ; l'Université Lorougon Guédé ( Daloa) et l'Université Félix Houphouët-Boigny. Le coût de réhabilitation de ces neuf centres de santé, selon Jean-Claude Kouassi, est de 2,2 milliards de FCFA.

Avant de relever qu'il est nécessaire pour les gestionnaires de ce projet de poursuivre le test des outils de gestion de la Couverture Maladie Universelle que sont les contrôles biométriques, l'édition des feuilles de soins, les échanges de flux de données entre les différents acteurs de l'écosystème. Et ce, afin d'identifier les obstacles à surmonter et les procédures à améliorer.

