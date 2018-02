Tunisie: M. Adel Chlioui - "Le tourisme se remet..."

Cette parenthèse donnant du baume au cœur fermée, M. Adel Chlioui nous livre un aperçu général sur le gouvernorat.

La superficie de la région est de 2.669 km2, soit 1,7% de la surface totale de notre pays. Selon les estimations de 2016, le nombre d'habitants s'élève à 740.000 personnes. Ce qui représente 6,2% de la population nationale.

La densité de la population est de 266 habitants par km2. Alors que cette densité à l'échelle nationale est de 70 habitants par km2. La population communale est de l'ordre de 82%. Le taux de pauvreté est de 16,3%. Ce qui classe la région de Sousse au 13e rang, sur le plan national.

Quant au taux d'extrême pauvreté, il est de 3,2%, situant le gouvernorat au 12e rang au niveau national. Le taux d'analphabétisme est de l'ordre de 13,4% (19,3% au niveau national). Le taux de chômage selon les statistiques de 2014 se situe à 10,7% (15,3% au niveau national).

Le chômage affectant les jeunes issus du niveau du supérieur accapare 32%. Tandis que pour ceux titulaires de diplômes supérieurs, ce taux est de l'ordre de 24%.

Notre interlocuteur nous précise en outre qu'il existe une disparité et un déséquilibre économique favorisant les zones situées sur le littoral par rapport à celles du reste du pays.

De nouveaux projets touristiques en 2017

Interrogé sur les investissements touristiques opérés en 2017, le gouverneur nous a indiqué que 7 projets touristiques ont été réalisés. Il nous en cite principalement :

- Le réaménagement de l'hôtel Palais Green Park, pour une enveloppe budgétaire de 79 MD et en portant la capacité d'hébergement à 900 lits et la capacité d'emplois à 300 postes.

- Le réaménagement de l'hôtel Chems El Hana pour le coût de 30 MD, portant sa capacité à 448 lits et sa capacité d'emplois à 150 postes.

Il nous a été également précisé que le nombre de résidents dans les hôtels de Sousse est passé de 1.101.513 en 2016 à 1 331 330 en 2017. Le taux d'évolution de l'occupation est de l'ordre de 20,9%. Le nombre de nuitées enregistré par les hôtels est passé de 4 441 610 en 2016 à 5 602 233 en 2017.

Volume des crédits en hausse

A la question de connaître le volume des investissements opérés par les jeunes promoteurs de projets moyennant des crédits accordés par la Banque tunisienne de solidarité, M. Adel Chlioui nous informe que le nombre de prêts octroyés a été ramené de 529 en 2016 à 480 en 2017 (soit une régression de 9,26%).

Le volume global de crédits accordés a été porté de 9.089 MD en 2016 à 9 419 MD en 2017 (la progression enregistrée étant de 3,63%). Quant aux créations d'emplois, elles ont connu une régression (657 postes en 2017) par rapport à 2016 où il y a eu 857 créations d'emplois.

L'aquaculture en tête de liste

Interrogé sur l'apport agricole de la région, le gouverneur nous apprend que 7% de la valeur de la production agricole nationale sont fournis par le gouvernorat de Sousse. L'aquaculture occupe le premier rang avec un taux de 33%.

Le second rang revient à l'huile d'olive avec 17,5% de la production nationale; sont classées ensuite la viande blanche avec un taux de 7% et la production laitière avec un taux ne dépassant pas les 2%. Il nous a également précisé que le secteur agricole offre une moyenne de 51.000 jours de travail par an.

- Les terres labourables sont d'une superficie estimée à 205.380 ha

- Les oliveraies occupent une superficie de 780.000 ha

- Les périmètres publics irrigués s'étendent sur 11.834 ha

- Les périmètres privés irrigués sont d'une superficie de 2.085 ha

20 nouveaux projets en exercice en 2017

Interrogé sur le tissu industriel, notre interlocuteur nous fait savoir que les entreprises industrielles en pleine activité employant 10 personnes et plus sont au nombre de 513. Les grandes entreprises se chiffrent à 12 unités, offrant 500 emplois et plus.

Tandis que les moyennes entreprises sont au nombre de 109 unités, offrant de 100 à 500 postes d'emploi. Il nous a précisé, en outre, que 20 projets sont entrés en activité en 2017.

Le coût global de ces projets est de l'ordre de 50.871 MD. Ce qui a permis la création de 591 emplois.

Concernant les projets nationaux et régionaux venant d'être réalisés, le gouverneur nous cite essentiellement :

- La centrale électrique ayant coûté 1.160 MD

- L'aménagement et la construction de routes locales à Hergla sur une distance de 13,6 km pour le coût de 29 MD

- Le programme de développement intégré à Sidi El Hani ayant nécessité une enveloppe budgétaire de 5.368 MD.

La priorité des priorités du gouverneur

C'est le projet afférent à la réalisation de la station d'assainissement de Sousse Hamdoune. A cet égard, le gouverneur nous apprend qu'il accorde un intérêt particulier à cette station visant l'amélioration du réseau d'assainissement du Grand-Sousse.

M. Adel Chlioui considère que ce volet est d'une extrême sensibilité pour une région résolument orientée vers le tourisme qui constitue les poumons à travers lesquels respire et vit la région.

Actuellement, cet immense projet coûtant 62MD est en voie d'être finalisé (85%). Il concerne en partie Sousse et Hammam-Sousse, Kalaâ Kébira, Kalaâ Essghira et Akouda. Il sera opérationnel d'ici mai prochain au plus tard.

Dans le cadre du second lot de ce grand projet, l'on prévoit le renouvellement de la canalisation pour un coût de 20MD. L'appel d'offres y afférent sera bientôt lancé. Les travaux seront entamés d'ici la fin de l'année en cours.

159 projets en cours de réalisation

Interrogé sur les projets en cours de réalisation, M. Adel Chlioui nous révèle que leur nombre s'élève à 159, coûtant à la collectivicté quelque 199MD. Il nous cite essentiellement :

- L'aménagement du port d'Enfidha en 3 étapes.

- Le dédoublement de la route nationale n°12 sur une longueur de 35km à l'intérieur des périmètres du gouvernorat. Ce projet nécessitera une enveloppe budgétaire de 130MD.

- Le projet de protection du littoral de Sousse Nord de l'érosion maritime.

- La construction du barrage d'El Kalaâ Kébira.

- Le programme de développement intégré dans la délégation d'Enfidha pour une enveloppe de 10MD.

- L'aménagement du Centre régional des sciences d'horticulture et d'agriculture biologique à Chott Mariem pour le coût de 191MD.

- La réalisation de la station de dessalement de l'eau de mer. Cette station sera opérationnelle d'ici une année. Sa capacité est de 50.000m3 par jour. Le coût de ce grand projet est de l'ordre de 127MD.

Par ailleurs, le gouverneur nous cite parmi les projets programmés essentiellement :

- Le projet d'aménagement d'un port en eau profonde à Enfidha et celui de la zone logistique avoisinante, sur une superficie totale de 3.024 ha et pour une enveloppe globale de 3.400MD.

- L'aménagement d'un espace de conception au sein de l'Ecole nationale des ingénieurs, pour le coût de 1.000MD.

Rendre à César...

Au final, M. Adel Chliou se dit énormément satisfait par la reprise de l'activité touristique dans ces périmètres qui a connu une courbe ascendante au fil de l'année 2017. Surtout que cette tendance vers la hausse du taux d'occupation continue à se faire sentir au-delà de l'année 2017.

«Je dois à la vérité de reconnaître, conclut notre interlocuteur, que c'est grâce à notre bouclier sécuritaire et à la détermination à revendre de nos vaillants corps armés (militaires, gardes nationaux, policiers et douaniers confondus) que notre tourisme est en train de se relever progressivement de sa déconvenue ayant mis à mal tant les maîtres des établissements hôteliers que l'effectif considérable d'employés réduits au chômage.

Je tiens à rendre à ces corps, au nationalisme chevillé au corps, un vibrant hommage. Ils méritent plus qu'un simple bravo, mais plutôt un sincères bravissimo».