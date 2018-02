Tunisie: Le fabuleux récit d'une virée au cœur de l'Afrique

Il s'agit d'une exposition de photographies mettant à l'honneur l'Ethiopie et regroupant le travail de photographes tunisiens qui ont sillonné ce pays avec leurs objectifs captant toute l'intensité et «l'âme» des lieux.

Les photographies accrochées aux murs sont nettes, toutes en couleur. Elles nous montrent différents sujets qui ont suscité la curiosité ou l'intérêt de l'objectif des photographes.

Notre regard captivé parcourt ces œuvres qui ont les honneurs de la cimaise. Entre paysages et portraits, les photographes fixent l'émotion des rencontres, des lieux et donnent à voir une Ethiopie bariolée.

Des photographies qui ne succombent ni à l'exotisme ni au dépaysement. Seule la recherche sensible de l'autre à travers une poétique très personnelle prédomine.

«Voyager, prendre des photos, partager ses impressions, découvrir une autre façon de vivre développer en soi la curiosité saine la tolérance et l'acceptation de l'autre sans préjugé aucun», tel est le but et la vocation qui réunissaient et nourrissaient le travail des photographes et curieux voyageurs : Emna Chaâbouni, Hatem Chaâbouni, Sonia Ben Jemaâ, Amina Boujnah et Grazia Blaser Abdellah.

Le mode de vie libre et intransigeant des communautés et du peuple éthiopiens est admirablement transmis à travers l'ensemble des photographies.

L'exposition fait immerger le visiteur dans une culture aux antipodes de ce qu'il peut connaître aujourd'hui et montre des paysages, des femmes, des hommes et des enfants empreints de sérénité et de beauté.

Une exposition à découvrir jusqu'au 28 février.