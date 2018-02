Tunisie: L'Espérance, première qualifiée

Lors du même round, l'autre représentant tunisien, l'Etoile du Sahel, n'a pas raté le match qu'il ne fallait pas perdre. Mieux encore, l'ESS était intraitable, très forte mentalement, ce qui lui a permis de dominer «Assalem d'Oman» et de réaliser une précieuse victoire sur un score sans bavure de 25-23, 25-22 et 25-18. Du coup, l'espoir renaît chez les Etoilés qui devaient, hier, rééditer leur grand coup en affrontant les Saoudiens d'Al Hilal pour terminer le premier tour en beauté, synonyme de passage aux quarts de finale.

On enchaînera cet après-midi avec l'ultime journée du tour préliminaire. L'Espérance, exempte hier, devrait venir à bout de la formation algérienne pour conserver son leadership. L'on s'attend à une nouvelle performance espérantiste devant un adversaire quasiment hors course comme Al Amen Soudan, Senjel Palestine et Forces Royales du Maroc.

De toute manière, le verdict final sera connu ce soir et servira de base d'ordre des rencontres des quarts de finale, prévus ce vendredi.

Résultats de la 3e journée

Poule A

Al Ahly Benghazi Libye-Forces Royales du Maroc : 3-2

Poule B

Ittihad Assaoudi-Senjel Palestine : 3-0

Essouihli Libye-Groupe Pétrolier Algérie : 3-0

Poule C

Etoile du Sahel-Assalem d'Oman : 3-0

Al Arabi Qatar-Al Hilal Assaoudi : 3-1

Poule D

Sib Oman-Al Amen Soudan : 3-0

Espérance de Tunis-Bachmarka Irak : 3-1

Programme d'aujourd'hui

Palais des sports d'El Menzah

14h00 : Ahly Bahreïn-Police Irak

16h00 : Al Arabi Qatar-Assalem d'Oman

Salle Zouaoui

12h00 : Ittihad Assaoudi-Errayen Qatar

14h00 : Groupe Pétrolier Algérie-Senjel Palestine

16h00 : Bachmarka Irak-Al Amen Soudan

18h00 : Espérance de Tunis-Borj Bouaririj Algérie