Tunisie: D'une pierre deux coups...

Rappelons qu'à l'aller, la formation « sang et or » a ramené un résultat positif de Nouakchott où elle a tenu en échec son hôte.

A l'aller, les camarades de Moez Ben Chérifia pouvaient aspirer à un meilleur résultat. C'est que la victoire en terre mauritanienne était dans leurs cordes, vu la modestie de leur premier adversaire de la campagne africaine.

Toutefois, on peut leur accorder des circonstances atténuantes. L'équipe venait d'être éliminée en 1/16e de finale de la Coupe de Tunisie.

Une élimination qui a eu pour conséquence le licenciement de Mondher Kebaïer et l'avènement de Khaled Ben Yahia qui n'avait que deux jours pour préparer son match.

Un mal pour un bien

La défaite essuyée au derby pourra avoir un impact positif sur le comportement des joueurs tout à l'heure face aux Mauritaniens de l'ASAC Concorde. En effet, une réaction d'amour-propre est attendue pour démontrer qu'ils méritaient dimanche dernier un meilleur résultat que celui acquis sur le terrain.

Et de toute manière, les « Sang et Or » n'ont pas vraiment le choix : pour se qualifier, il vaut mieux remporter la victoire, même si un nul vierge suffirait. Car ce qu'attend d'eux le public, c'est d'allier manière et résultat.

Pour conclure, la rencontre de cet après-midi est censée être une simple formalité pour la bande à Khaled Ben Yahia qui ne devra pas apporter de grands changements à son onze de départ, à moins qu'il mette à l'essai Coulibaly dans l'axe de la défense en prévision de la prochaine sortie du championnat face à l'USM, vu que Dhaouadi sera suspendu.

Fidèle au poste, Ben Chérifia gardera les bois. La charnière centrale devra être formée de Talbi et Coulibaly. Derbali et Chammam seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche. Kom occupera le poste de pivot.

L'entrejeu sera complété par le quatuor Ben Hatira, Belaili, Bguir et Bessghaier. Enfin, Jouini et Khénissi seront en ballottage pour le poste d'attaquant de pointe.

Il n'est pas exclu non plus de voir Khénissi et Jouini évoluer côte à côte, ce qui se ferait au détriment de Bessghaier.