Tunisie: Un record africain pour Teraoui

«C'est grâce à Ghoula que je progresse, je suis en contact permanent avec lui. Il prépare mon programme d'entraînement. Je le remercie infiniment et je dois aussi remercier les responsables de mon club, en l'occurrence Josef Beaufils et Catherine Le Breton, pour leur soutien continu.

Aujourd'hui, il est décidé à aller loin et il envisage de réaliser des performances de haut niveau sur 20 km marche. Il est confiant de ses moyens et est encadré par son entraîneur qui n'est autre que Hatem Ghoula, lequel exerce pourtant au Qatar.

Pis encore : combien de fois on l'écarta à la dernière minute de la délégation d'athlètes devant partir en stage à l'étranger. Ainsi, il a décidé de quitter le territoire tunisien et s'installer en France surtout qu'il a été privé du titre d'animateur sportif.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.