Tunisie: Aux forces armées, chapeau bas !

Debout, tête relevée, les blessés des deux institutions militaire et sécuritaire ont le moral au plus haut. Vêtus en civil, la délégation qui leur a rendu visite leur avait chaleureusement serré la main, après avoir entonné l'hymne national et avant de donner le coup d'envoi du programme de rééducation psycho-sanitaire, initié à leur profit par les soins de l'Office national du thermalisme.

C'est que cette prise en charge au sein de ladite station, qui profitera, dans un premier temps, à une quinzaine d'agents, s'étalera sur une semaine, avant d'être généralisée à tous les blessés victimes de la nébuleuse terroriste. Improvisé, le mot du ministre de la Santé, M. Imed Hammami, a semblé être bien chargé d'éloges et d'émotions à l'égard des hommes-héros, comme on les déjà qualifiés, toujours sur le qui-vive, faisant preuve d'infaillibles compétences tant défensives que combatives. « Aujourd'hui, nous sommes venus, tous, leur tirer le chapeau pour leur dévotion à la mère patrie.Et pour leur dire que l'édification de la Tunisie nouvelle est une responsabilité partagée», s'exprime-t-il. Pour lui, ce n'est qu'un simple geste symbolique qu'on doit leur présenter. Cet intérêt tout particulier du traitement, accordé en leur faveur, ils l'ont beaucoup mérité.

Davantage d'encouragement

L' initiative est si salutaire qu'elle a trouvé un écho très favorable auprès des blessés eux-mêmes. Intervenant au nom de ses camarades, Ridha Aikrimi, un des patients de la station, n'a pas manqué de louer ce coup de main qui finira par leur remonter le moral davantage. « Cela ne fait que nous faire reprendre confiance en nous-mêmes et nous inciter à aller de l'avant dans la préservation de notre souveraineté nationale.. », affirme-t-il, en toute fierté. L'Instance des résistants, martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes est aussi partenaire dans cette action, a priori, profitable à une quinzaine d'agents blessés. Et ce n'est pas tout. Sa présidente, chef de mission à la présidence du gouvernement, Mme Amel Mastouri, prévoit d'autres séances de traitement couvrant l'ensemble des blessés. L'on en compte, d'après elle, 398 militaires et sécuritaires. Cependant, 169 hommes sont tombés en martyrs, un bilan macabre de toutes les opérations terroristes qu'a connues le pays bien après 2011. A vrai dire, leur prise en charge médicale intervient en réponse à ce qui a été convenu dans le « Document de Carthage », comme une des priorités du gouvernement.

Par ailleurs, la délégation des officiels a fait le tour des pavillons de la station, où les blessés vont aussi se réjouir de tout un programme d'animation et de rétablissement. En marge, des petits cadeaux de motivation leur ont été remis.