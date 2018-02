Tunisie: Réexamen de la loi sur les dispositions communes

Il s'agit des articles 11, 24 et 33. Ce dernier a été rejeté une première fois, en août 2017, et une seconde fois en novembre 2017.

« Je ne vois pas pourquoi on freine l'examen du projet de loi sur la déclaration de patrimoine article par article», a-t-elle regretté, soulignant que la Tunisie a plus que jamais besoin de l'adoption, en urgence, de ce projet de loi.

« Si nous voulons que les décisions et rapports de ce parlement soient à la hauteur des attentes du peuple, nous devons convoquer des experts qui peuvent nous aider à apporter les amendements nécessaires», a-t-elle proposé. Pour la députée, il s'agit également d'entamer dans les plus brefs délais l'examen du projet de loi sur la déclaration de patrimoine dont «le pays a fortement besoin».

La commission invitera à ce titre plusieurs spécialistes à une audition ainsi que le président du Tribunal administratif, a annoncé Sameh Bouhaouel, vice-présidente de la commission. Le président du Tribunal administratif sera invité en sa qualité de représentant de cette juridiction administrative et non pas en tant que membre de l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi.

La commission a opté pour la convocation des experts et spécialistes en droit constitutionnel pour le réexamen de l'article 33 dudit projet de loi. Il concerne la révocation de l'un des membres des instances constitutionnelles et la reddition de comptes à titre individuel.

