Tunisie: Un nouvel état d'esprit !

Remontée et leçons!

Deux faits sont à retenir de ce derby : le retour de l'équipe après avoir été cueillie à froid, et la «solidarité» collective d'un ensemble de joueurs techniquement inférieur à celui de l'EST. Le parcours du CA en championnat depuis le départ de Simone, Dridi et le fameux Slim Riahi est révélateur de ce nouvel état d'esprit : Kolsi qui a balisé le retour en forme et puis Marchand qui a su gérer les qualités de ses joueurs, et un CA accrocheur, qui gagne et qui réussit 6 victoires de suite pour se placer en 2e place.

Malgré le départ de Darragi, et avant de Ghandri, Meniaoui, Chenihi, et l'indisponibilité d'Opoko, l'équipe a réussi à battre l'EST, le CSS et l'ESS, chose qui n'a pas eu lieu depuis longtemps. Et malgré un effectif décimé et des joueurs oubliés et à la limite disparus de la circulation, les résultats ont été là. Les difficultés financières et les conflits entre anciens et nouveaux dirigeants n'ont pas eu d'impact sur la manière d'évoluer et de gagner. Plus les victoires sont décrochées, plus le moral retapé et plus le CA retrouve cette rage et ce sérieux qui ont toujours fait sa réussite pour remonter au classement.

Belaïd, Tka, Dekhili, Khelil et Ayadi

De ce dernier derby et de cette remontée impressionnante du CA, on retiendra non seulement les noms de Marchand et de Kolsi, mais aussi de quelques joueurs-clefs qui à un certain moment ne faisaient pas l'unanimité. Tels des grands qui renaissent de leurs cendres, Belaïd, Tka, Dekhili, Khelil et Ayadi se sont ressaisis pour retrouver leur top niveau et aider énormément leur équipe. A commencer par Tijani Belaïd, ce joueur créateur qu'on a ramené gratuitement alors qu'on doutait fort si le Belaïd qu'on connaissait était toujours le joueur qui faisait la différence. Le but qu'il a marqué au derby (un très beau coup franc et une trajectoire de balle pas facile à lire tellement la balle était enveloppée et rapide) en dit long sur la classe de ce joueur qui, malgré une mauvaise affectation de Marchand (il l'a mis sur le couloir gauche), a réussi, à peser lourd et à créer le danger. Il reste un grand joueur qui peut encore faire mieux. Seïf Tka est, à notre avis, le joueur miraculé de ce CA.

Après des mois d'oubli et après deux saisons où il n'a pas joué, ce garçon, qui avait de pénibles soucis familiaux, a réussi pour la première fois, à devenir déterminant en défense. Il a sauvé le CA contre le ST puis contre le SG, et au derby, il a réussi un assist sur le but de Ben Yahia. Sur le plan défensif, il est bon dans les duels aériens, et pour un joueur qui revient de loin, les erreurs dans les duels sont acceptables. Passons à Atef Dkhili.

Ce gardien qui a eu des hauts et des bas s'est-il enfin retrouvé? La blessure de Charfi l'a fait revenir, et il en a bien profité pour s'imposer comme gardien souple et aux arrêts-clés. Quant à Ahmed Khelil et Ghazi Ayadi, ce sont deux jeunes joueurs fort critiqués et qui n'ont pas été bien encadrés du temps de Riahi. Il faut comparer le rendement de ces deux joueurs avant et maintenant pour comprendre pourquoi la défense clubiste s'est améliorée. Beaucoup d'abattage, de force dans la récupération pour ce duo-clé et d'avenir, c'est même pour Marchand le duo d'équilibre tactique à l'entrejeu.

Oser plus...

Le CA va mieux, ça c'est sûr. Tous les maux extrasportifs ont été bien «soignés» ou atténués pour que les joueurs, qui ont su s'assumer, s'expriment mieux. Ce n'est pas encore, côté qualité, la meilleure expression possible en raison des limites techniques, compensées en grande partie par un sursaut d'orgueil de la part des joueurs. Rien que sur ce derby gagné, et à 11 contre 10 avant 25' de la fin, les Clubistes ont manqué d'ambition et se sont contentés de défendre à 10, prenant d'énormes risques. Cette attitude, on l'a bien vu), au Bardo et à Gabès où les Clubistes doivent 6 points à Tka et aux gestes des défenseurs. Avec le retour d'Opoko, l'équipe va conserver sa solidité, mais sur le plan offensif et construction du jeu, Belaïd, Khelifa, Dhaouadi, Khefifi, et bien sûr les joueurs pas encore utilisés comme Aounallah (bien parti contre le CSS avant de s'éclipser Chammakhi, Sahli, le revenant Haddad, Agoussi Okan, peuvent faire mieux. C'est un CA qu'on voit bien s'exprimer devant, même si les joueurs qui font la différence ne sont pas nombreux. Les milieux et les défenseurs ont beaucoup apporté jusque-là, mais ils doivent sortir leurs griffes plus souvent. Le nouvel état d'esprit à lui seul ne suffit pas s'il n'y a pas de repères clairs dans le jeu offensif.

Ajouté le : 21-02-2018