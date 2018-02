Tunisie: Quinze créateurs tunisiens à la Biennale de DAK'ART

Quinze créateurs tunisiens de différentes disciplines artistiques participeront à la 13e édition de la Biennale de l'Art africain contemporain, DAK'ART, organisée dans la capitale sénégalaise Dakar, du 3 mai au 2 juin, selon un communiqué du ministère des Affaires culturelles, rendu public lundi.

La liste réunira des noms comme Sadika Keskes, Selim Ben Cheikh, Hela Lamine, Majed Zalila et Thameur Mejri retenus parmi une liste de 52 candidatures parvenues à la commission de sélection relevant du ministère des Affaires culturelles. La quinzaine de créateurs sélectionnés représentera la Tunisie, invité d'honneur de la Biennale de DAK'ART qui fêtera cette année ses 26 ans d'existence sous le slogan «l'heure rouge».

La plasticienne Houda Rejeb, membre de la commission de sélection, a déclaré à l'agence TAP qu'en plus de la peinture, les travaux des créateurs retenus se rapportent notamment à la vidéo, la photographie, la sculpture et la gravure. Selon un précédent communiqué du ministère des Affaires culturelles, chaque candidat devra présenter une seule œuvre qu'il devra déposer entre les 27 et 28 du mois de février courant.

L'artiste tunisien Ali Tnani figure déjà sur une liste de 75 artistes, représentant 33 pays différents, sélectionnés pour participer à l'exposition internationale intitulée «Une Nouvelle Humanité». Pour près d'un mois, la Biennale vivra au rythme des rencontres et échanges sur le thème «Art contemporain africain et transformations des cadres intellectuels et normatifs» avec des manifestations d'environnement qui capitalisent en moyenne deux cent cinquante projets.

La Tunisie et le Rwanda seront les invités d'honneur de l'édition 2018 de la Biennale de DAK'ART «pour une démonstration de leur créativité artistique contemporaine», lit-on sur le site de la biennale.

Ayant déjà dirigé l'édition de 2016, Simon Njami a été reconduit à la tête de la direction artistique de cette manifestation phare de l'agenda culturel d'Afrique qui renouvelle l'expérience de l'édition précédente et réunira 5 commissaires internationaux.

Comme à chaque édition, sera décerné «Le Grand Prix Léopold Sédar Senghor», une distinction de référence dans le domaine des arts visuels.