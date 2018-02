Tunisie: Passage à la trappe ou relégation au second plan ?

Mohamed Kouki avait quitté, lui, l'ESM, le club qui lui avait assuré le potentiel humain et les moyens financiers pour sortir de l'ombre et se faire une bonne réputation d'entraîneur compétent, pour se jeter dans les bras du président stadiste Jalel Ben Aïssa et accepter sans conditions préalables de prendre en main un ST sorti rapidement des ténèbres de la Ligue 2 et désireux de se refaire un visage nouveau digne de son passé glorieux en Ligue 1.

Tout sauf un mariage de raison, puisque le divorce entre les deux parties --à l'amiable ou unilatéralement, qu'importe!-- a eu lieu quelque temps plus tard et fait que cet entraîneur n'est pas arrivé à réaliser les résultats escomptés par un président qui a mis la barre un peu haut. Limogé, Mohamed Kouki a tout fait pour revenir au bercail mais Boujlel Boujlel, le président du club du Bassin minier, qui est un homme de principe, a opposé un veto catégorique à son retour.

Mondher Kbaïer était, lui, bien à sa place et dans sa peau comme directeur technique à l'Espérance, responsable essentiellement de la formation et du travail de base des jeunes mais il n'a pas résisté et réfléchi deux fois à la perche qu'on lui avait tendue pour prendre la place vacante de Faouzi Benzarti.

Cette lourde responsabilité n'était pas un chèque en blanc pour une longue durée et c'était tout simplement une chance offerte.

Le bilan même un peu court et le visage pâle d'une Espérance en récession et qui perdait du terrain ont convaincu Hamdi Meddeb que Mondher Kbaïer n'avait ni le profil, ni le bagage, ni la qualité de vécu actuellement pour être à la tête d'une équipe de haut standing qui a plus d'un challenge important à relever en championnat et dans les compétitions continentales.

Dernier des quatre, Lassaâd Dridi a été poussé à la sortie pour avoir échoué à obtenir des résultats probants avec le CSS et l'avoir relégué à la quatrième place par une série de matches nuls synonymes de défaites après le revers de Kairouan alors qu'il était second au classement et encore dans le rétroviseur des «Sang et Or» dans la course au titre.

Le président du CAB, Abdesselem Saïdani, ne lui avait pas pardonné d'avoir abandonné le navire cabiste dans un temps crucial alors qu'il lui avait assuré les meilleures conditions de réussite. Il avait cependant accepté l'offre alléchante de Moncef Khemakhem et pris la destinée des Noir et Blanc.

Dure leçon pour ces quatre techniciens qui n'ont même pas pris un temps de réflexion pour étudier le pour le contre d'aventures hasardeuses et à hauts risques pour leur carrière avec de grands clubs qui ne badinent avec les résultats.