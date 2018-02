Sénégal: Procès de Khalifa Sall - La défense plaide la relaxe

L'avocat poursuit sa plaidoirie sur le terrain politique : « Ce procès est politique, on s'acharne sur Khalifa Sall » affirme maître Diagne. « Le procureur dit qu'il défend la société. Ici on parle de 1,8 milliard de francs CFA mais ce procureur ne fait rien dans des dossiers ou l'Etat aurait été spolié de 120 milliards de francs CFA ».

Pour la défense, le parquet mais également le juge ont bâclé les procédures et n'ont jamais cherché à connaître la vérité. « Je rappelle ici que c'est au ministère public de prouver la culpabilité de nos clients » poursuit Seydou Diagne. « On nous a dit qu'il y a détournement de fonds, blanchiment, mais pourquoi aucune enquête n'a été menée pour vérifier ? Tout simplement, car il n'y a rien monsieur le président ».

Depuis cinq semaines, Khalifa Sall est jugé à Dakar. Le procureur qui l'accuse de détournement de deniers publics a requis contre le député-maire une peine de 7 ans de prison et 5,5 milliards de francs CFA d'amende. Depuis lundi, la défense enchaîne ses plaidoiries. Et pour conclure ce mercredi, ce sont des ténors du barreau qui sont à la barre et qui ont affirmé que ce dossier est chargé de nullité, plaidant la relaxe de leur client.

