Cependant, elles revendiquent au moins qu'elles soient considérées et respectées en terre malienne. Regroupées en consortium, ces entreprises emploient plus de 200 personnes sur l'ensemble du territoire national.

Pour sa part, Huawai a décidé purement et simplement de faire fi des sociétés maliennes qui dans leur collaboration avec Eriksson ont fait leur preuve en termes de compétences et de couverture géographique du territoire national.

« En violation flagrante de normes et procédures communautaires de la Cedeao et de l'Uemoa de privilégier les entreprises locales, la société Huawai, chargée de l'entretien du réseau de télécommunication d'Orange Mali, a décidé de mépriser les sociétés de sous-traitance locales au profit d'autres étrangères. Plusieurs centaines de personnes risquent de se retrouver sans emplois », avancent-ils.

