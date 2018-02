Cote d'Ivoire: Immobilier - Un salon pour mieux informer les populations dans la démarche d'acquisition

La régie publicitaire et évènementielle Ivoire Goodies performances a annoncé ce mercredi 21 février, à Abidjan Plateau, l'organisation le salon national de l'immobilier (Sani), prévu les 8, 9, 10 mars, dans l'enceinte de l'espace Crae-Umoa, à Abidjan Plateau.

Selon le commissaire général de ce salon, Aboubacar Coulibaly, les citoyens sont mal informés lorsqu'ils s'échinent à acquérir un logement avec les moyens à leur disposition. Alors que le marché l'immobilier est en plein essor.

Ainsi, ce salon, dit-il, se présentera comme une sorte de guiche unique permettant de donner toutes les informations nécessaires à la construction d'un projet immobilier tout comme l'achat d'un bien immobilier en fonction des moyens du citoyen lambda.

Pour Aboubacar Coulibaly, également directeur général adjoint d'Ivoire Goodies performances, lors de ce salon, il y aura trois pôles d'expertises pour renseigner les participants.

Un pôle juridique et fiscale en rapport avec les notaires, la cadastre, le guichet du foncier ; un pôle finance et assurance (les mécanismes de financements et d'assurance multirisque habitation) et le pôle des offres immobiliers.

Il indique que 3000 visites sont attendues pour ce salon et 500.000 visiteurs sur le site internet. Ceci pour dire que le salon va se dérouler en deux parties, « en phase présentielle et la phase digitale où ceux qui n'auront pas accès à la salle pourront interagir via l'internet.

A en croire La régie publicitaire, en plus du déficit de logements économiques ou sociaux, les populations ivoiriennes et même celles de la diaspora ne sont pas suffisamment formées, ajoutés à la question du foncier qui constitue un nœud gordien de nos jours.

C'est pourquoi elle compte réunir sous un même toit tous les acteurs clés afin que ceux-ci puissent mieux renseigner sur les meilleures formules à utiliser pour acquérir un bien immobilier.