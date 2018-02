Toutefois, je pense que cela ne changera rien, notamment le contenu de ce qui a été signé. Nous tenons donc à ce que ce contrat soit publié dans des délais très courts. Pour cela, nous incitons le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de rendre public le contenu de ce contrat le plus rapidement possible.

Nous nous battons pour la transparence dans le secteur pétrolier et gazier mais aussi dans tout ce qui est ressource minéralière et présentement, le dossier du Sénégal est en train d'être examiné en vue de la reconnaissance de notre pays comme pays conforme aux règles de transparence dans ce secteur.

La transparence est vraiment une exigence de la société civile et cela est valable aussi bien pour tous les contrats, y compris celui signé entre le Sénégal et la Mauritanie.

Si, aujourd'hui, on avait un parlement digne de ce nom, c'est-à-dire, un parlement censé défendre les intérêts du peuple et non les intérêts du président de la République, on pourrait accepter que le protocole puisse suivre la procédure normale sans pour autant qu'il soit rendu public avant d'être validé par les députés.

A la suite de la réponse du principal auteur de ce contrat, le chef de l'Etat Macky Sall et de la sortie de son ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, qui est monté au créneau pour conforter son mentor, Sud quotidien prêtre la parole à certains acteurs de la société civile. Interpellés sur cette question, Boubacar Ba, président du Forum du justiciable, et Ibrahima Sory Diallo, président de la Coalition publiez ce que vous payez -Sénégal dégagent le voie à suivre.

