Cote d'Ivoire: Superwoman 2018 - Le pouvoir de réussir par l'exemple en mode 6

Avec une moyenne de 70.000 visiteurs par mois et plus de 45.000 followers engagés sur les réseaux sociaux, le magazine en ligne est ainsi la première plateforme féminine ivoirienne, de par son ancienneté mais aussi par son impact.

Cette année, seront principalement à l'honneur, Marie Josée Ta Lou, Vice- championne du monde 100 et 200 m d'athlétisme, Mariam Dao Gabala, Directrice MDG Consulting, manager d'entreprises, consultante internationale, spécialiste de la finance solidaire et Bacome Niamba, Danseuse- chorégraphe ivoirienne de renommée mondiale.

Leticia N'Cho-Traoré, Pdg Groupe Addict, ancienne Miss Côte d'Ivoire et Cedeao, Laurence N'Guessan, Directrice Lola Wise, Diane Audrey N'Gako, Ceo de Omenkart et fondatrice Visiterlafrique.com, Olivia Angola Cheeta, fondatrice de Fashion Empire, Coralie Yeboué, fondatrice du blog Miss Lehi, coach Love/Sexo et Ruth Katco, lauréate du prix "Coup de cœur au Féminin" de la Fondation Orange sont les panélistes de ce premier temps-fort.

Une Superwoman, faut-il le rappeler, est une femme qui gère les différents aspects de sa vie et inspire par son aura. Elle est un exemple de courage et de travail pour bon nombre de femmes.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.