Guinée-Bissau : Banque Atlantique contribue au bien-être des enfants de l'orphelinat Ninho de Criança

LA CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest), on le sait, surveille de près… Plus »

La Banque affiche aussi ses valeurs souveraines de solidarité et de citoyenneté qui s'inscrivent autour de 4 axes d'intervention (social, entreprenariat, environnement et culture).

Banque Atlantique, première institution financière à soutenir l'orphelinat Ninho de Criança, a voulu ainsi manifester sa solidarité à l'endroit des plus démunis et témoigner de son engagement pour la santé, l'éducation et le bien-être des enfants.

Cet orphelinat, reconnu comme l'un des plus défavorisés de la capitale Bissau Guinéenne, est régulièrement confronté à des pénuries d'aliments mais également à des demandes croissantes d'aides et d'intégration.

A la cérémonie de remise des dons, M. Serge BABACAUH, Directeur Général de Banque Atlantique a remis à Mme Mariama Mané Sanha, Présidente de la Fondation Ninho de Criança un don en nature et en espèces composé notamment de denrées alimentaires et de produits d'hygiène.

Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc a offert des vivres et non vivres à l'orphelinat Ninho de Criança sur son site de Penha à Bissau, le mercredi 21 février.

Ninho de Criança est un orphelinat de plus de 64 enfants, situé dans les locaux de la Fondation Ninho de Criança, une organisation caritative locale. Cet orphelinat, reconnu comme l'un des plus défavorisés de la capitale Bissau Guinéenne

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.