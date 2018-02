Le président Aziz vient de réitérer, pour la énième fois, sa ferme volonté de ne pas briguer de troisième mandat en 2019.

Une déclaration claire, nette et précise dont le timing en dit long sur le désir du futur ex-président de la République de rassurer, de jouer l'alternance démocratique pacifique au pouvoir et d'apaiser le climat socio-politique à quelques mois de son départ de la présidence.

Il en rajoutera d'ailleurs un peu plus en avouant, sans tromper personne, qu'il n'a pas de dauphin, mais qu'il ne sera pas, non plus, loin : il gardera un regard attentif et intéressé sur le jeu politique national.

Une crainte d'un "après-moi, c'est le déluge" justifiée, quand on sait que l'homme réfléchit en termes de conservation des acquis (et ils existent sur le terrain !) qu'il a réalisés au cours de ses deux mandats.

D'ailleurs, les signes avant-coureurs de cette future omniprésence sur l'échiquier politique, ont été donnés avec la désignation d'un comité de restructuration du parti-Etat, l'UPR, qui est en passe de vivre le grand déballage, le mea-culpa, pour dénoncer les sources de ses malheurs.

Car, le Président sortant tient à l'unité et à la survie de l'UPR qui regroupe tout ce que le pays a de ministres, de cadres et de hauts responsables.

Sa profonde mutation sera donc synonyme, non pas de rupture avec le passé, mais de plutôt de " continuité dans la stabilité " pour devenir la plus grande machine électorale du pays et faire gagner, à tous les coups et haut la main, "l'héritier du trône ".

Cela est d'autant plus important qu'il doit s'en assurer pendant qu'il est au pouvoir, puisqu'il se sait déjà, fragilisé par l'annonce de son départ de la présidence de la

République. Car, l'homme fort du pays, l'est par l'argent et les tribus. Et comme dans notre pays, tout le monde connaît tout le monde et chacun sait exactement qui roule pour qui, les retournements de veste sont monnaie courante, à moins de bien tenir la barre.

Après vingt-cinq ans de pratique démocratique, même caricaturale, les hommes politiques sont restés presque les mêmes et les électeurs sont restés tout de même, les mêmes.

Mais en acceptant de respecter la Constitution alors que ses nombreux soutiens continuent à le plébisciter pour un troisième mandat, le Président Aziz, n'en a pas pour autant facilité la tâche à ses adversaires ni à ses détracteurs les plus farouches livrés à une guerre secrète de succession qui sera sans merci.

En effet, en ayant le cœur net, cette fois, que le Président Aziz ne cherche pas à forcer un troisième mandat, l'opposition radicale, le FNDU et le RFD, en premier, devront revoir leur positionnement sur la ligne de départ pour la présidentielle prochaine qui se précise de plus en plus, et tenter de sortir de leurs lots, les hommes présidentiables capables de faire consensus autour d'eux. Cela, en tenant bien sûr compte de leurs dirigeants et de leur poids sur la scène nationale.

Désormais, tout le monde, au FNDU et au RFD, lorgne du côté du palais présidentiel. Et, il est bien évident que le FNDU et le RFD rêveront, sans nul doute, d'une réussite à l'image de "L'alternance 2000 " qui avait permis à Abdoulaye Wade de devenir, grâce au verdict des urnes, le Président de la République du Sénégal.

Un pari difficile quand on sait qu'Abdoulaye Wade a dû mettre en jeu 24 ans de sa propre

vie et autant de moyens pour que les autres opposants au Pouvoir de Diouf, - et qui n'étaient pas forcément des amis de Wade -, acceptent de le porter à la candidature afin que le SOPI (changement) intervienne au Sénégal. Ce fut une leçon de démocratie et d'alternance. Une leçon de dépassement de soi, dirons-nous.

Car, les formations politiques sénégalaises avaient, dès le départ, réussi le plus difficile : jeter aux orties les considérations personnelles et conflictuelles pour s'entendre sur le candidat unique à présenter face à Abdou Diouf.

Dans un parallélisme plutôt optimiste, l'on peut espérer que l'opposition radicale constituée autour du FNDU et du RFD (sans oublier IRA), s'entende à merveille, reste unie et réussisse à mettre la main sur " l'oiseau rare " : un candidat unique qui serait, non seulement unanimement accepté de tous ses membres, mais et surtout, qui serait à même de réussir une OPA sur les urnes, le jour " J ".

Certes, c'est une véritable précipitation que de se déclarer de sitôt candidat à l'élection présidentielle 2019, surtout que les dés sont encore très loin d'être jetés et que le Président sortant continue d'ignorer un pan entier de l'opposition et pas n'importe lequel, celui-là même qui l'a, depuis toujours contesté.

Or, en déclarant aujourd'hui encore vouloir quitter son poste à la fin de son mandat, l'an prochain, le Président Aziz a plongé le FNDU-RFD dans une telle zone de turbulence politique avec le reste de la classe politique, que rien ne doit être négligé si l'on ne veut pas rater le rendez-vous.

Une annonce qui est un véritable séisme tellurique puisqu'elle fausse tous les calculs et remet le compteur du FNDU-RFD à zéro pour rechercher ce candidat " providentiel " consensuel pour contrer la volonté du président sortant de placer un homme à lui.

Or, dans les états-majors des formations politiques de ce bloc radical, nul ne doute, que, pour préserver cette unité du rang, il faut se garder d'avoir une ambition présidentielle personnelle prononcée. Facile à dire. Difficile à faire.

Car, au FNDU-RFD-IRA, on a de bonnes raisons de vouloir croiser le fer avec le candidat du " changement dans la continuité " qui sera soutenu par Ould Abdel Aziz : Respectivement, le premier pour l'honneur, le second par orgueil et le troisième pour être un Mandela local sortant de la prison pour aller à la présidence.

Seulement tous trois ne se cachent pas une autre réalité, fort amère : Ould Abdel Aziz, via son candidat du " changement dans la continuité ", n'en fera qu'une bouchée, grâce à son bilan actuel et à la connaissance parfaite de leurs points faibles et de la teneur de leurs invariables discours.

Alors ? Euh bien le temps presse pour le FNDU et le RFD qui risquent déjà, chacun, de finir par faire cavalier seul avec les prochaines élections municipales et législatives du second semestre de l'année en cours pour gagner des Conseils régionaux, grande nouveauté "azizienne" à ne pas rater pour avoir des wilayas entières sous le bras.

Ensuite, chacun songera à 2019, le fauteuil de Président de la République étant une affaire trop sérieuse pour être confiée à des amis !

Point de profil bas donc de crainte d'essuyer un échec synonyme d'attente toujours plus longue : cinq ans, plus l'usure du temps, plus le vieillissement, plus la fragilité de la santé, plus, plus ... jusqu'au retour d'Aziz !