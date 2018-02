Sénégal: Affaire Khalifa Sall - La défense fait le procés de l'Etat

La contre-attaque des avocats de la défense, dans l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar, s'est poursuivie hier, mardi 20 février, au niveau du tribunal de grande instance de Dakar.

Dans leurs plaidoiries qui ont duré toute la journée d'hier, les conseils du député-maire, Khalifa Sall et codétenus, qui persistent à soutenir que le procès est «politique», ont tiré à boulets rouges sur le régime de Macky Sall, l'accusant de vouloir liquider politiquement Khalifa Sall.

A tour de rôle, les avocats de la défense du député-maire Khalifa Sall et co-prévenus ont poursuivi leurs plaidoiries pour convaincre le juge Malick Lamotte de l'innocence de leurs clients. Pour asseoir ses arguments, la défense s'est déchargée sur l'Etat du Sénégal, convaincue qu'elle est de la nature «politique» du procès.

De l'avis de Me Kane, avocat du Directeur administratif et financier (Daf) et gestionnaire de la caisse d'avance, Mbaye Touré, l'Etat peut être «atroce» quand il y a à sa tête des dirigeants «qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts et non à l'intérêt général».

Pour la robe noire, lorsque l'Etat trouve comme inspiration Machiavel, pour dire que la fin justifie les moyens, «il organise un festin sur le sang des victimes». Donc, il reste persuadé que le régime de Macky Sall utilise «la prison et les mandats de dépôt» pour éliminer ses adversaires politiques.

Il s'en tient à l'idée que, pour qu'il y ait détournement de deniers politiques, il faut au préalable un manquant, un appauvrissement et un enrichissement. Ce qui n'est pas le cas pour son client, Mbaye Touré, «qui a dit qu'il n'a bouffé aucun sou de ces 1 milliard 800 millions».

Me Youssoupha Camara, conseil des prévenus Yaya Bodian et Mbaye Touré, a aussi embouché la même trompette pour tirer sur l'Etat, qui s'est constitué partie civile de manière «abusive». De l'avis de Me Camara, l'article 152 du Code pénale montre à suffisance que l'Etat n'a pas sa place dans ce procès.

Il arguera, sur ce point que, pour prouver sa légitimité dans ce procès, l'Etat était obligé de brandir des facteurs de la Sénélec payées par ses services. Ce qui, à son avis, est un renversement de la charge de la preuve, car l'Etat demande à la mairie de prouver qu'elle n'a pas en charge l'éclairage public.

Il restera formel qu'il n'y a aucun texte qui dit que c'est à la municipalité de s'acquitter de l'éclairage public. Récusant la somme incriminée, à cause de 6 mandats qui n'ont pas été payés en raison d'une décision du préfet et de l'inexistence de treizième mois en 2013, Me Camara trouve que c'est «le procès de la démesure», notamment avec les 5 milliards réclamés par le parquet pour le préjudice moral et le milliard 800 millions demandés par la partie civile pour préjudice matériel. Il a informé ainsi avoir dit à ses clients que «vous allez servir de marches d'escalier.

Vous allez servir de dégâts collatéraux». Car, persuadé qu'il y a des soubassements politiques dans cette affaire. Donc, pour lui, ce qui intéresse le camp d'en face, «c'est la tête» de Khalifa Sall et non la vérité.

Prévenant l'Etat, il a dit que «dès que Khalifa Sall sort de prison, il remporte les élections», car c'est une publicité qui lui est faite.

Mieux, il trouve que même en prison il gagnera les élections, pour «avoir déjà gagné des élections en prison», en faisant allusion à son mandat de député. Des propos qui ont motivé des «Inchalla» dans la foule venue nombreuse pour assister au procès.

ME ISSA DIOP : «TOUS LES REGIMES... ONT CONNU LEURS PRISONNIERS POLITIQUES»

L'Etat du Sénégal a dû entendre des bourdonnements dans ses oreilles, tout au long de la plaidoirie des avocats de la défense qui n'ont pas manqué de s'attaquer à lui à toutes les occasions. Pour Me Issa Diop, venu défendre Khalifa Sall, au Sénégal «nous avons l'habitude de régler les conflits politiques par la justice».

Il argue à cet effet que c'est un procédé qui a été utilisé par tous les régimes qui se sont succédé, depuis les indépendances, et qu'il en fallait un pour Macky Sall. Faisant dans le rappel historique, il a fait savoir que Senghor avait comme détenu politique, notamment Mamadou Dia, alors que pour Abdou Diouf, c'est Abdoulaye Wade.

Le même procédé a été remis, selon lui, par Me Abdoulaye Wade qui a mis en prison Idrissa Seck parce qu'on lui a fait savoir qu'il voulait son fauteuil. Il en est de même, de l'avis de Me Issa Diop, pour le cas en cours de jugement au niveau du tribunal.

Sur ledit cas, il supputera qu'il a été dit à l'actuel chef de l'Etat que Khalifa Sall lorgnait son fauteuil et qu'il était pressé d'accéder au pouvoir.

C'est pour cette raison qu'on l'accuse de détournement de deniers publics sur des fonds qui ont été mis à sa disposition par la municipalité via délibération, se désole-t-il. A noter que la défense poursuit sa plaidoirie ce jour, mercredi 21 février, pour tenter de convaincre le tribunal de l'innocence des prévenus et ainsi obtenir leur relaxe.