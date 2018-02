Congo-Kinshasa: Gouvernement - Mova remplace Ramazani Shadari

Son successeur au poste, Henri Mova, ancien ministre de l' et des Transports et ancien ambassadeur de la RDC en Belgique, peint aussi comme un des durs du régime.

La sortie inattendue de Ramazani Shadari étonne plus d' observateur, car l'homme était au cœur du dispositif sécuritaire pays, avec des missions intempestives dans les points chauds de république (Kasaï, Ituri, Beni, haut-Katanga). Il était impliqué dans le chambardement des gouverneurs, vice-gouverneurs provinces et même des animateurs des bureaux des provinciales. Il était également en première ligne dans l' et la répression des marches pacifiques des forces politiques sociales exigent l'application intégrale de l'Accord de la Sylvestre.

Le gouvernement Tshibala a connu, hier mardi 20 février 2018, légère retouche avec le limogeage d'Emmanuel Ramazani Shadari, exerçait les fonctions de Vice-Premier ministre et ministre l'Intérieur et Sécurité, depuis mai 2017.

